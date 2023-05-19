تحذير من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.7 قبالة كاليدونيا الجديدة

أصدر مركز الإنذار بموجات تسونامي في المحيط الهادي تحذيرا من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، بعد وقوع زلزال بقوة 7.7 درجات -اليوم الجمعة- جنوب شرق كاليدونيا الجديدة.

وقال المركز -في بيان- "بناء على المعطيات الأولية للزلازل من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من مركز الزلزال".

ورُصدت الهزة على عمق 37 كيلومترا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن معهد الأميركي للجيوفيزياء.

وحث المركز سكان المناطق الساحلية المهددة على توخي الحذر.