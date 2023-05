رددها يمينيون إسرائيليون.. واشنطن تدين هتافات "الموت للعرب" خلال مسيرة الأعلام بالقدس المحتلة

دانت الولايات المتحدة الأميركية هتافات "الموت للعرب" التي أطلقها يمينيون إسرائيليون خلال ما تُسمى "مسيرة الأعلام" التي تنظم سنويا للاحتفال باحتلال إسرائيل الشطر الشرقي من القدس عام 1967.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -في تغريدة على تويتر- "تعارض الولايات المتحدة بوجه قاطع أي لغة عنصرية بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "ندين الهتافات التي تدعو للكراهية، مثل الموت للعرب خلال المسيرات في القدس".

The United States unequivocally opposes racist language of any form. We condemn the hateful chants such as “Death to Arabs” during today’s marches in Jerusalem.

