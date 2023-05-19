رددها يمينيون إسرائيليون.. واشنطن تدين هتافات "الموت للعرب" خلال مسيرة الأعلام بالقدس المحتلة

دانت الولايات المتحدة الأميركية هتافات "الموت للعرب" التي أطلقها يمينيون إسرائيليون خلال ما تُسمى "مسيرة الأعلام" التي تنظم سنويا للاحتفال باحتلال إسرائيل الشطر الشرقي من القدس عام 1967.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -في تغريدة على تويتر- "تعارض الولايات المتحدة بوجه قاطع أي لغة عنصرية بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "ندين الهتافات التي تدعو للكراهية، مثل الموت للعرب خلال المسيرات في القدس".

The United States unequivocally opposes racist language of any form. We condemn the hateful chants such as “Death to Arabs” during today’s marches in Jerusalem. — Matthew Miller (@StateDeptSpox) May 19, 2023

وردد يمينيون إسرائيليون هتافات منها "الموت للعرب" خلال "مسيرة الأعلام"، وتنظم المسيرة جماعات يمينية متطرفة ومستوطنون بموافقة الحكومات الإسرائيلية المتتالية وحمايتها.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت نشر 3200 من عناصرها لتأمين المسيرة التي تخللتها هتافات مسيئة ومعادية للفلسطينيين والعرب.

وشارك في المسيرة آلاف اليمينيين الإسرائيليين منهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، إضافة إلى نواب من الأحزاب المشكلة للحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وحمل اليمينيون الأعلام الإسرائيلية وهتفوا "لتحرق قريتهم"، في إشارة إلى الفلسطينيين. وأوردت مراسلة الجزيرة أن مستوطنين رفعوا خلال المسيرة علم حركة "كاهانا" المحظورة إسرائيليا ودوليا باعتبارها منظمة إرهابية.