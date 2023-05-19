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رددها يمينيون إسرائيليون.. واشنطن تدين هتافات "الموت للعرب" خلال مسيرة الأعلام بالقدس المحتلة

بن غفير شارك في المسيرة التي تهتف عادة "الموت للعرب" (غيتي)
19/5/2023

دانت الولايات المتحدة الأميركية هتافات "الموت للعرب" التي أطلقها يمينيون إسرائيليون خلال ما تُسمى "مسيرة الأعلام" التي تنظم سنويا للاحتفال باحتلال إسرائيل الشطر الشرقي من القدس عام 1967.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -في تغريدة على تويتر- "تعارض الولايات المتحدة بوجه قاطع أي لغة عنصرية بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "ندين الهتافات التي تدعو للكراهية، مثل الموت للعرب خلال المسيرات في القدس".

وردد يمينيون إسرائيليون هتافات منها "الموت للعرب" خلال "مسيرة الأعلام"، وتنظم المسيرة جماعات يمينية متطرفة ومستوطنون بموافقة الحكومات الإسرائيلية المتتالية وحمايتها.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت نشر 3200 من عناصرها لتأمين المسيرة التي تخللتها هتافات مسيئة ومعادية للفلسطينيين والعرب.

وشارك في المسيرة آلاف اليمينيين الإسرائيليين منهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، إضافة إلى نواب من الأحزاب المشكلة للحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وحمل اليمينيون الأعلام الإسرائيلية وهتفوا "لتحرق قريتهم"، في إشارة إلى الفلسطينيين. وأوردت مراسلة الجزيرة أن مستوطنين رفعوا خلال المسيرة علم حركة "كاهانا" المحظورة إسرائيليا ودوليا باعتبارها منظمة إرهابية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول