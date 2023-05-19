حرب أوكرانيا.. تسريبات بشأن منح كييف إف-16 والتحاق 117 ألف جندي بالجيش الروسي وشويغو في زاباروجيا

أوضحت بيانات جديدة أن الجيش الروسي استقطب 117 ألف جندي جديد منذ بداية العام الحالي، وبينما تفقد وزير الدفاع سيرغي شويغو جبهات القتال في زاباروجيا الأوكرانية، كشفت تسريبات أن الدول الغربية بصدد تزويد كييف بمقاتلات إف-16 الأميركية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي قوله اليوم الجمعة "وفقا لبيانات وزارة الدفاع تم تسجيل 117400 شخص في صفوف القوات المسلحة من أول يناير/كانون الثاني إلى 19 مايو/أيار".

ومن جانبه، أكد رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة كييف، رسلان كرافشينكو، أن القوات الروسية واصلت خلال الليلة الماضية هجماتها على العاصمة. وقال إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط عدد من المسيّرات فوق غابات المقاطعة.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الجيش الروسي شن الليلة الماضية هجوماً استخدم فيه 22 مسيرةً انتحارية و6 صواريخ من نوع كاليبر.

وأكدت أن الدفاعات الجوية أسقطت 16 مسيرةً و3 صواريخِ كروز أطلقت من سفن روسية في البحر الأسود.

في الأثناء، أعلن جهاز الأمن الأوكراني تضرر 76 هدفاً في 17 بلدة وقرية في دونيتسك جراء القصف الروسي خلال الساعات 24 الماضية.

معارك باخموت

وشرقاً، أشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أن القوات الروسية تركز هجماتها على محاور ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن القوات الروسية تحقق بعض التقدم في باخموت لكنها لا تسيطر عليها، بينما استبعد قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، السيطرة على هذه المدينة خلال أيام.

وقال بريغوجين إن ذلك يرجع إلى تركز المعارك العنيفة في الضواحي الجنوبية الغربية من المدينة.





جولة ميدانية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير شويغو قام بجولة ميدانية تفقد خلالها وحدات مجموعة الشرق في محور زاباروجيا.

وذكرت الوزارة الروسية في بيان أن شويغو عقد اجتماعا مع قائد التجمع بهذا المحور، أشاد فيه بما وصفه بالكفاءة العالية في تحديد وتدمير المعدات العسكرية وتجمعات القوات الأوكرانية بالمحاور الرئيسية من القتال في هذا البلد.

وكلف شويغو -بحسب البيان- قائد التجمع بمهمة مواصلة العمل الاستطلاعي النشط والشامل، على حد تعبيره.

وعلى صعيد متصل، قالت سلطات القرم الموالية لموسكو إن قوات الدفاع الروسية أسقطت 4 طائرات بدون طيار شمال شبه الجزيرة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس استشاري يهدف لإنهاء ما وصفه باحتلال وإعادة دمج شبه جزيرة القرم، وإلغاء الحكم الذاتي.

وبموجب القرار، أصبح زيلينسكي رئيسا للمجلس الاستشاري لشبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول التي شملها القرار، كما تم تعيين تاميل تاشيفا ممثل الرئيس الدائم بالقرم أمينا عاما للمجلس.

ويضم المجلس في عضويته مدير مكتب الرئيس الأوكراني ووزير الخارجية إضافة إلى 9 وزراء من الحكومة.





تسريبات وتدريبات

إلى ذلك، نقلت مجلة "هاندلسبلات" الألمانية عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قوله إنه ستجرى في قمة السبع باليابان مناقشة إمكانية تسليم مقاتلات إف-16 الأميركية إلى أوكرانيا.

وكذلك نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس جو بايدن أشارت إلى الحلفاء الأوروبيين الأسابيع الأخيرة بأن الولايات المتحدة ستسمح لهم بتصدير مقاتلات من طراز إف-16 إلى أوكرانيا إذا كان هذا هو ما قرر الحلفاء القيام به.

غير أن مسؤولي الإدارة الأميركية قالوا إنهم ليسوا على علم بأي طلبات رسمية من طرف الحلفاء بهذا الشأن.

من جهته، نقل موقع ياهو نيوز -عن تقييم داخلي لسلاح الجو الأميركي- أن من الممكن تدريبَ طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات إف-16 خلال 4 أشهر فقط.

وورد في هذا التقييم -الذي أعقب التدريب- أن أداء الطيارين الأوكرانيين فاق توقعات وزارة الدفاع (البنتاغون).