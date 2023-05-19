بينهم أوباما.. روسيا تحظر دخول 500 أميركي إلى أراضيها

أعلنت روسيا اليوم الجمعة أنها حظرت دخول 500 أميركي إلى أراضيها بينهم الرئيس السابق باراك أوباما، ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو في وقت سابق.

وقالت الخارجية الروسية "ردا على العقوبات ضد روسيا التي تفرضها إدارة (جو) بايدن بشكل دوري.. يمنع على 500 أميركي دخول روسيا الاتحادية"، مشيرة إلى أن أوباما ضمن المدرجين على القائمة.

وقالت الوزارة أيضا في بيان إن روسيا رفضت أحدث طلب أميركي للسماح للقنصلية بالتواصل مع الصحفي الأميركي المحتجز إيفان جيرشكوفيتش الذي ألقي القبض عليه في مارس/آذار الماضي ويواجه اتهامات بالتجسس.

وجاء في بيان للوزارة الروسية أن الخطوة جاءت بسبب رفض الولايات المتحدة الشهر الماضي منح تأشيرات لصحفيين مرافقين لوزير الخارجية سيرغي لافروف إلى الأمم المتحدة.

وأضاف أن "واشنطن كان يجب أن تعلم منذ وقت طويل أنه لن يمر هجوم معاد واحد على روسيا بدون عقاب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات عقابية تستهدف أكثر من 300 طرف بغرض معاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا وتكثيف واحدة من أقسى العقوبات التي يجري تنفيذها على الإطلاق.