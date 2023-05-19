أكثر من مليون نازح بسبب القتال في السودان

قال ماثيو سولتمارش المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليون شخص نزحوا حتى الآن بسبب القتال الدائر في السودان، من بينهم ربع مليون لاجئ.

وفي تصريح صحفي اليوم الجمعة، أفاد سولتمارش بأن هذا الرقم يشمل حوالي 843 ألف نازح في الداخل، ونحو 250 ألفا فروا إلى خارج البلاد عبر الحدود.

وتدفق اللاجئون على دول الجوار، ومنها تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، التي تعاني بالفعل من أزمات إنسانية لا تحصل على تمويل كاف لمواجهتها.

وقال سولتمارش إن مصر استقبلت حتى الآن أكبر عدد من اللاجئين السودانيين، إذ وصل إليها نحو 110 آلاف شخص منذ اندلاع الصراع الشهر الماضي.

وأضاف "كثير ممن تواصلوا معنا يعانون من وضع بائس وتعرضوا للعنف أو لظروف مؤلمة في السودان، وعانوا من رحلات شاقة".

وأشار المتحدث الأممي إلى زيادة وتيرة تدفق اللاجئين الأسابيع القليلة الماضية، مع وصول 5 آلاف تقريبا إلى مصر يوميا.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قتالا منذ أسابيع، مما أدى إلى مقتل المئات وتحويل شوارع العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب.