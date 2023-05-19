خلال مقابلة مع سي إن إن.. كيف رد أردوغان على اتهامات قديمة من بايدن؟

بعد عامين ونصف رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتهامات كان قد تلقاها من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الحملة الانتخابية التي خاضها الأخير أواخر عام 2020 وانتهت بفوزه بالرئاسة على حساب منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وخلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية، رد أردوغان على تذكيره بتنديده بتصريحات بايدن عندما وصفه بـ"المستبد" وقال "هل يمكن لشخص يذهب إلى الجولة الثانية وليس الأولى، أن يكون دكتاتورا؟".

واستطرد الرئيس التركي متسائلا "أي نوع من الدكتاتورية هذه؟ حيث تحالف الجمهور يدخل البرلمان بـ322 نائبا والشخص الذي يرأسه يحل أولا ويتجه إلى جولة ثانية؟".

في الوقت نفسه، رد أردوغان على سؤال فيما إذا كان سيعمل مع إدارة بايدن في حال انتخابه مجددا؟ حيث أكد أنه سيعمل مع إدارة بايدن، أو أي شخص يأتي محله إلى البيت الأبيض.

ووفق وكالة الأناضول التركية، فمن المنتظر أن تنشر "سي إن إن إنترناشيونال" المقابلة التي أجرتها الصحفية باكي أندرسون مع الرئيس أردوغان كاملة اليوم.​​​​​​​

الديمقراطية التركية

وفي المقابلة ذاتها، قال الرئيس التركي إن الشعب سيظهر قوة الديمقراطية التركية في الجولة الثانية أيضا من الانتخابات الرئاسية.

ولفت أردوغان إلى نسبة المشاركة الكبيرة في الجولة الأولى من الانتخابات والتي ناهزت 90%، معتبرا أنها مهمة للغاية، وقل نظيرها في العالم.

وشهدت تركيا الأحد الماضي انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف أتا (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، حيث حل أردوغان أولا بنسبة 49.51% من أصوات الناخبين، في حين نال كليجدار أوغلو 44.92​​​​​​​%، وسنان أوغان 5.17% ومحرم إنجة (انسحب قبل 3 أيام من الاقتراع) 0.44%.​​​​​​​