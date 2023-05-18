في ذكرى اغتيال شيرين أبو عاقلة.. "ما خفي أعظم" يكشف سياسة الاحتلال في "قتل الأدلة" باستهداف الصحفيين

تبث قناة الجزيرة مساء غد الجمعة تحقيقا خاصا من برنامج "ما خفي أعظم" بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأجرى مقدم البرنامج الزميل تامر المسحال لقاءات حصرية، لا سيما مع الخبير الأميركي الذي تولى تحليل المقاطع المصورة والصوتية لجريمة الاغتيال، والذي حسم الجدل في مصدر الرصاصة التي قَتلت الزميلة شيرين أثناء تغطيتها الميدانية في جنين.

التحقيق الذي يحمل عنوان "قتل الأدلة" يكشف، بالوثائق والشهادات، السياسة الإسرائيلية الممنهجة في التهرب من العقاب في قضايا قتل الصحفيين في فلسطين، كما يتضمن التحقيق مقابلات مع محققين دوليين حققوا في قضايا اغتيال صحفيين على يد جيش الاحتلال.

برنامج "ما خفي أعظم.. قتل الأدلة" يأتيكم مساء غد الجمعة عند 22:05 بتوقيت مكة المكرمة (20.05) على شاشة الجزيرة ومنصاتها المختلفة.