فيديو- لأول مرة.. البرهان يتجول وسط جنوده في الخرطوم

نشر الجيش السوداني اليوم الأربعاء مقاطع فيديو لقائده الفريق أول عبد الفتاح البرهان وهو يتجول وسط جنوده في منطقة القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها القوات المسلحة وحسابات سودانية على فيسبوك وتويتر البرهان وهو يقوم بجولة في منطقة مفتوحة بين عدد من أفراد القوات المسلحة وفي مركز القوات البرية بالخرطوم.

وظهر البرهان خلال الفيديو وهو يحمل سلاحه ويتبادل التحيات مع جنوده.

ويشهد مبنى القيادة العامة للجيش اشتباكات عنيفة منذ شهر، حيث يتنافس كل من الجيش وقوات الدعم السريع للسيطرة عليه.

وكان البرهان قد توارى عن الأنظار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يعود آخر ظهور له إلى بداية مايو/أيار الجاري عندما نشرت القوات المسلحة السودانية مقطع فيديو ظهر فيه خلال إشرافه على سير العمليات العسكرية في السودان مع تجدد القتال رغم الهدنة السادسة بين طرفي الصراع.

وتزامن الظهور الأخير للبرهان مع تجدد الاقتتال في أحياء العاصمة وسقوط قذائف على المنطقة الصناعية القديمة في الخرطوم، مما تسبب في خسائر مادية جسيمة.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي اشتباكات عنيفة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" شملت العاصمة الخرطوم وعدة مدن شمالي وغربي البلاد، وأوقعت مئات القتلى والجرحى وتسببت بأزمة إنسانية حادة.