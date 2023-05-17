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شاهد.. الدعم السريع يستعين بجندي أسير لأداء أنشودة في المديح النبوي

n this image grab taken from handout video footage released by the Sudanese paramilitary Rapid Support Forces (RSF) on April 23, 2023, fighters ride in the back of a technical vehicle (pickup truck mounted with a turret) in the East Nile district of greater Khartoum. A US-brokered ceasefire between Sudan's warring generals entered its second day on April 26, 2023, but remained fragile after witnesses reported fresh air strikes and paramilitaries claimed to have seized a major oil refinery and power plant. (Photo by Rapid Support Forces (RSF) / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / SUDAN RAPID SUPPORT FORCES (RSF)" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === - === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / SUDAN RAPID SUPPORT FORCES (RSF)" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
عناصر من قوات الدعم السريع في إحدى مناطق العاصمة السودانية (الفرنسية)
17/5/2023

نشرت صفحات سودانية على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات رسمية تابعة لقوات الدعم السريع مقطع فيديو يظهر جنديا من التوجيه المعنوي في الجيش السوداني وقع أسيرا بيد عناصر الدعم السريع، وقد انخرط في أداء أغنية في مدح الرسول -عليه الصلاة والسلام- رفقة عناصر من الدعم السريع أمام مقر قيادة الدفاع الجوي في العاصمة السودانية.

وقال الجندي الأسير -في المقطع المتداول- إن عناصر الدعم السريع التي سيطرت على مقر قيادة الدفاع الجوي طلبت منه أن يغني لهم شيئا في المديح النبوي لرفع روحهم المعنوية، بحكم أن الجندي يتقن فن المديح، وهو ما استجاب له الجندي بقوله إن "الشعب السوداني كله محب للرسول صلى الله عليه وسلم؛ قد تختلف الآراء، ولكن في النهاية يجمعنا حب النبي".

وقد أدى الجندي أغنية مديح مشهورة في السودان عنوانها "يا مصطفى، مني لك سلام"، وتفاعل معها عناصر الدعم السريع.

والمعروف عن الشعب السوداني تعلقه بالمدائح النبوية، إذ ينتشر هذا الفن بشكل واسع في الأوساط الشعبية، لا سيما وأن للطرق الصوفية مكانة لافتة في المجتمع.

وكانت قوات الدعم السريع بثت -أمس الثلاثاء- مقطع فيديو عبر تويتر قالت فيه إنها تسيطر على قيادة قوات الدفاع الجوي في الخرطوم عقب معارك مع الجيش السوداني، وتظهر اللقطات المصورة أفرادا من قوات الدعم وهم يقفون أمام مبنى قوات الدفاع الجوي.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي