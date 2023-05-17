شاهد.. الدعم السريع يستعين بجندي أسير لأداء أنشودة في المديح النبوي

نشرت صفحات سودانية على مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات رسمية تابعة لقوات الدعم السريع مقطع فيديو يظهر جنديا من التوجيه المعنوي في الجيش السوداني وقع أسيرا بيد عناصر الدعم السريع، وقد انخرط في أداء أغنية في مدح الرسول -عليه الصلاة والسلام- رفقة عناصر من الدعم السريع أمام مقر قيادة الدفاع الجوي في العاصمة السودانية.

وقال الجندي الأسير -في المقطع المتداول- إن عناصر الدعم السريع التي سيطرت على مقر قيادة الدفاع الجوي طلبت منه أن يغني لهم شيئا في المديح النبوي لرفع روحهم المعنوية، بحكم أن الجندي يتقن فن المديح، وهو ما استجاب له الجندي بقوله إن "الشعب السوداني كله محب للرسول صلى الله عليه وسلم؛ قد تختلف الآراء، ولكن في النهاية يجمعنا حب النبي".

وقد أدى الجندي أغنية مديح مشهورة في السودان عنوانها "يا مصطفى، مني لك سلام"، وتفاعل معها عناصر الدعم السريع.

والمعروف عن الشعب السوداني تعلقه بالمدائح النبوية، إذ ينتشر هذا الفن بشكل واسع في الأوساط الشعبية، لا سيما وأن للطرق الصوفية مكانة لافتة في المجتمع.

وكانت قوات الدعم السريع بثت -أمس الثلاثاء- مقطع فيديو عبر تويتر قالت فيه إنها تسيطر على قيادة قوات الدفاع الجوي في الخرطوم عقب معارك مع الجيش السوداني، وتظهر اللقطات المصورة أفرادا من قوات الدعم وهم يقفون أمام مبنى قوات الدفاع الجوي.