عبر كاريكاتير "وقح".. الرئاسة التركية تنتقد إساءة "شارلي إيبدو" الفرنسية لأردوغان

انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون مجلة شارلي إيبدو الفرنسية؛ لنشرها صورة مسيئة للرئيس رجب طيب أردوغان عقب انتخابات 14 مايو/أيار الجاري.

وقال ألطون عبر حسابه في تويتر الأربعاء "أخاطب شارلي إيبدو ومشتقاتها، مهما فعلتم فلا يمكنكم ردع رجب طيب أردوغان، ولا يمكنكم إبعادنا عن طريقنا".

وأضاف أن المنشور الذي وصفه "بالقبيح" لشارلي إيبدو في أحدث رسومها الكاريكاتيرية الموجهة للرئيس أردوغان، يثبت للعالم مرة أخرى مدى "الأسلوب المقزز" للمجلة، وفق تعبيره.

وذكر أن ما وصفه بالنجاح الكبير الذي حققه أردوغان في انتخابات 14 مايو/أيار "أزعج فاقدي الشرف وحرمهم النوم وشتت مزاجهم السيئ وتسبب في تقيُّئهم ضغائنهم وكرههم".

وقال متحدث باسم الرئاسة إن الشعب التركي سيرد بأفضل طريقة على مجلة شارلي إيبدو في 28 مايو/أيار الجاري، في إشارة إلى جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي من المقرر أن يخوضها الرئيس أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وشهدت تركيا الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من الرئيس أردوغان مرشح تحالف "الجمهور"، وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو مرشح تحالف "الأمة"، وسنان أوغان مرشح تحالف "الأجداد".

والاثنين، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.