أفغانستان.. تعيين رئيس وزراء مؤقت بعد طلب آخوند إعفاءه

قال مسؤول حكومي أفغاني إنه تم تعيين المولوي عبد الكبير رئيسا للوزراء بشكل مؤقت.

وأوضح ذلك المسؤول للجزيرة أن رئيس الوزراء الحالي الملا محمد حسن آخوند طلب إعفاءه من منصبه لأسباب صحية.

من جهتها، ذكرت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأربعاء أن آخوند مريض، وحتى يتعافى، سيتولى مولوي عبد الكبير منصب رئيس حكومة طالبان.

ورغم أن طالبان لم تذكر أي تفاصيل حول مرض الملا محمد حسن آخوند، ذكرت مصادر أخرى أنه يعاني من مرض القلب، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ومولوي عبد الكبير، واحد من أبرز أعضاء حركة طالبان، وقد اضطلع بدور مهم في المفاوضات بين طالبان والولايات المتحدة في قطر.

أما آخوند، فقد عيّنته حركة طالبان رئيسا للوزراء "بالوكالة" في سبتمبر/أيلول 2021، وهو ينتمي إلى قبيلة بابر، وولد في مديرية شاولي كوت بولاية قندهار جنوبي البلاد.

وكان الملا آخوند من ضمن 6 شخصيات أسسوا حركة طالبان في تسعينيات القرن الماضي بزعامة الملا محمد عمر.

ولم تعترف أي دولة بعد بالحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها طالبان بعد استعادتها السلطة في أغسطس/آب 2021 عقب انسحاب القوات الأميركية من البلاد بعد 20 عاما على وجودها.