أردوغان يعلن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الأربعاء- تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين، وذلك قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بسبب عراقيل قالت إنها تقف في طريق صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وقال أردوغان -في كلمة له أمام مسؤولين في حزب العدالة والتنمية- "بدعم من أصدقائنا الروس وبإسهامات أصدقائنا الأوكرانيين، تم إقرار تمديد اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود لشهرين آخرين".

وأكد أن بلاده ستواصل بذل الجهود لاستمرار الاتفاقية خلال المرحلة القادمة باستيفاء شروطها كافة، متمنيا أن يساعد الاتفاق في تسهيل وصول الحبوب للبلدان المحتاجة.

وعبّر الرئيس التركي عن شكره لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على دعمه الصادق لجهود أنقرة في هذه العملية، كما أعرب أيضا عن شكره للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تعاونه البنّاء.

من جهتها، أعربت كييف عن "امتنانها" لتركيا والأمم المتحدة بعد تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لشهرين إضافيين.

وفي تغريدة، كتب وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الذي يتابع الملف "نحن ممتنون لشركائنا، الأمم المتحدة وتركيا، على جهودهم لتعزيز الأمن الغذائي العالمي. التحدي الرئيسي الآن يتمثل في جعل الاتفاقية فعالة عبر إزالة الحواجز المصطنعة".

ويوم 22 يوليو/تموز 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

وكان من المقرر أن ينتهي العمل باتفاق تصدير الحبوب يوم 18 مايو/أيار الجاري (غدا الخميس)، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق التمديد اليوم.