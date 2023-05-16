4 قتلى في إطلاق نار بولاية نيو مكسيكو الأميركية

قالت الشرطة الأميركية الاثنين إن ما لا يقل عن 4 أشخاص قتلوا، بينهم مشتبه فيه، وأصيب آخرون في إطلاق نار وقع في منطقة سكنية بمدينة فارمنغتون في ولاية نيو مكسيكو.

وقالت شرطة فارمنغتون إن اثنين من أفرادها أصيبا في تبادل لإطلاق النار مع المشتبه فيه الذي قُتل في الموقع، وإن هناك العديد من الضحايا المدنيين، وتوفي 3 منهم على الأقل.

وأضافت الشرطة أنها تعتقد أن مطلق النار تصرف بمفرده.

وأدت الواقعة إلى إغلاق عدة مدارس عامة في فارمنغتون، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 46 ألف نسمة، لكن الشرطة قالت بعد مقتل المشتبه فيه إنه لم يعد هناك تهديد للسكان.

وفتحت الشرطة تحقيقا بهدف كشف الملابسات، لكنها لم تعرف بعد هوية المشتبه فيه، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولفتت الوكالة ذاتها إلى أن الولايات المتحدة شهدت هذا العام أكثر من 215 حادث إطلاق نار جماعي، وفق منظمة "أرشيف العنف المسلّح".