هجوم روسي "معقد" على كييف والصين تبدأ خطوة عملية لإيجاد تسوية للنزاع

أعلنت أوكرانيا عما سمته "هجوما معقدا" شنه سلاح الجو الروسي على عاصمتها كييف مساء أمس الاثنين، في وقت يُنتظر فيه وصول موفد من بكين إلى كييف اليوم الثلاثاء في أول خطوة تخطوها الصين لإيجاد تسوية للنزاع المتواصل منذ أكثر من عام.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن القوات الروسية شنت هجوما معقدا هو الثامن هذا الشهر، من اتجاهات مختلفة في وقت واحد على العاصمة الأوكرانية، باستخدام الطائرات المسيرات وصواريخ كروز وربما الصواريخ الباليستية.

ووصفت كييف الهجمة بالاستثنائية في كثافتها، مؤكدة أنها تلقت أقصى عدد من الصواريخ الهجومية في أقصر فترة زمنية.

من جهته أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن قواته أسقطت 6 صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال في الهجوم الليلي الجديد الذي استهدف كييف، وهو نوع من الأسلحة التي يصعب اعتراضها.

وكتب ريزنيكوف على تويتر "إنجاز رائع آخر لسلاح الجو الأوكراني.. الليلة الماضية، أسقط المدافعون عن سمائنا 6 صواريخ روسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخا آخر".

وصواريخ "كينجال" (Kinzhal) التي تعني "الخنجر"، من الأسلحة الروسية الباليستية "الفرط الصوتية" (Hybersonice)، كشف عنها الرئيس فلاديمير بوتين مارس/آذار 2018، وأطلق عليها وصف "السلاح المثالي"، واستعملتها موسكو لأول مرة في حربها على أوكرانيا.

At night, very intensive work of air defense systems was noted in Kyiv.

Russian troops attacked the Kyiv region with cruise missiles and Geran kamikaze drones.

According to some reports, the purpose of the attack was to hunt for air defense systems of the Ukrainian Armed… pic.twitter.com/p25OqPQo2r

— Spriter (@Spriter99880) May 16, 2023