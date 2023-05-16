جيش الاحتلال يصيب فلسطينيا ويعتقل 20 آخرين في مداهمات بالضفة

أصيب فلسطيني برصاص إسرائيلي بينما تم اعتقال 20 آخرين، اليوم الثلاثاء، في مداهمات لجيش الاحتلال في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات خاصة من جيش الاحتلال داهمت مخيم عقبة جبر للاجئين في أريحا وأصابت شابا بجروح بالرصاص الحي في الفخذ، والعشرات بالاختناق بالغاز. وأوضحت المصادر أن هذه القوات اعتقلت 5 شبان آخرين خلال مداهمتها المخيم.

وبحسب المصادر ذاتها، داهم جيش الاحتلال بلدة قباطية في جنين واعتقل شابين وقد اشتبكت قواته مع نشطاء فلسطينيين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. كما جرى مداهمة مماثلة لبلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن جيش الاحتلال اعتقل 20 فلسطينيا، من مناطق متفرقة في الضفة، خلال حملة شملت اقتحام منازل سكنية وتفتيشها.

"مسيرة الأعلام"

في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنظيم "مسيرة الأعلام" اليهودية وفقاً لمسارها التقليدي واقتحامها لإحياء القدس الشرقية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، أن إسرائيل "تتعمد تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع بطريقة ممنهجة، وتغلق صفحة من الجرائم لتفتح صفحة أخرى في حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه".





وعبرت هذه الوزارة عن استنكارها الشديد لصمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين وحقوق الإنسان، الأمر الذي تستغله الحكومة الإسرائيلية للإمعان في الانقضاض على حقوق الفلسطينيين وارتكاب المزيد من الجرائم.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس، إن مسيرة الأعلام ستجري في مسارها كما هو معد لها. في حين أوردت القناة 13 الإسرائيلية أن وزراء بالحكومة سيشاركون بهذه المسيرة التي يعدها الفلسطينيون استفزازا متعمدا وعدوانا على القدس المحتلة.

وينظم اليمين الإسرائيلي المتطرف هذه المسيرة لإحياء ذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة المقدسة عام 1967، والذي يسمونه يوم توحيد القدس وإحلال السيادة الإسرائيلية على القدس والأماكن الدينية اليهودية فيها.

وتنظم المسيرة وفق التقويم العبري، ومن المقرر أن تجري هذا العام الخميس المقبل الموافق 18 مايو/أيار الجاري. وتسير فيها مجموعات كبيرة من غلاة اليهود وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية ويخترقون البلدة القديمة من باب العامود في القدس المحتلة.