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ثمانيني سعودي يبدأ رحلته في تسلق جبال ‎الهيمالايا بهدف الوصول إلى قمة ‎إيفرست

ثمانيني سعودي يبدأ رحلته في تسلق جبال ‎الهملايا بهدف الوصول إلى قمة ‎إيفرست من حساب Abdullah El-Kuwaiz | عبدالله القويز على تويتر
عبد الله القويز قرر تحدي الصعوبات ومواصلة الرحلة الشاقة والمحفوفة بالمخاطر (حساب القويز على موقع تويتر)
16/5/2023

نشر الثمانيني السعودي عبد الله القويز مقاطع مصورة توثق رحلته لتسلق جبال الهيمالايا بهدف الوصول إلى قمة إيفرست، أعلى قمة في العالم، بمساعدة مرشديْن سياحيين.

وقال القويز في تغريدة على تويتر "عندما وصلنا إلى قمة الجبل 4800 متر، في طريقنا للمخيم الرئيسي -إيفرست- زاد انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج، وواجهنا عددا من اللوحات التي تشير إلى الذين ماتوا في المكان في مراحل زمنية مختلفة".

ونشر القويز على حسابه الرسمي بتويتر صورا ومقاطع لمناظر طبيعية ومشاهد برفقة مجموعات من السياح من جنسيات مختلفة يقصدون الهدف نفسه، وهو الوصول إلى قمة إيفرست التي ترتفع عن سطح البحر 8834 مترا.

وكتب القويز في تغريدة أخرى نشرها فجر اليوم "هذا الصباح هو اليوم الموعود للوصول إلى المعسكر -إيفرست- درجة الحرارة 17 تحت الصفر، الشمس ساطعة، الطريق سالكة، وعلينا الصعود 400 متر لمدة 6 ساعات".

وفي تغريدة أخرى أشار القويز إلى اللوحات التي خلدت ذكر أولئك الذين ماتوا في المكان في مراحل زمنية مختلفة وكانوا من جنسيات متعددة.

وأشاد مغردون بإرادة القويز وقدرته على العطاء، وعدّوه قدوة ملهمة في تجاوز الصعوبات وتحدي المعوقات ومنها عائق العمر.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند