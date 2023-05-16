ثمانيني سعودي يبدأ رحلته في تسلق جبال ‎الهيمالايا بهدف الوصول إلى قمة ‎إيفرست

نشر الثمانيني السعودي عبد الله القويز مقاطع مصورة توثق رحلته لتسلق جبال الهيمالايا بهدف الوصول إلى قمة إيفرست، أعلى قمة في العالم، بمساعدة مرشديْن سياحيين.

وقال القويز في تغريدة على تويتر "عندما وصلنا إلى قمة الجبل 4800 متر، في طريقنا للمخيم الرئيسي -إيفرست- زاد انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج، وواجهنا عددا من اللوحات التي تشير إلى الذين ماتوا في المكان في مراحل زمنية مختلفة".

الاخ عبدالله الشدي حفظه الله يحاول التخفيف من صعوبة الطريق و تقصير المدة المتبقية اثناء سيرنا اليوم في الطريق الى البيس كامب-ايفريست-الهمالايا- نيباال pic.twitter.com/w4T6gkaSPZ — Abdullah El-Kuwaiz | عبدالله القويز (@akuwaiz) May 15, 2023

ونشر القويز على حسابه الرسمي بتويتر صورا ومقاطع لمناظر طبيعية ومشاهد برفقة مجموعات من السياح من جنسيات مختلفة يقصدون الهدف نفسه، وهو الوصول إلى قمة إيفرست التي ترتفع عن سطح البحر 8834 مترا.

مقطع من ممشي اليوم الى المخيم الريئسي-افيريست-الهمالايا-نيبال. تصوير المبدع عبدالله الشدي pic.twitter.com/PYjfglrR91 — Abdullah El-Kuwaiz | عبدالله القويز (@akuwaiz) May 15, 2023

وكتب القويز في تغريدة أخرى نشرها فجر اليوم "هذا الصباح هو اليوم الموعود للوصول إلى المعسكر -إيفرست- درجة الحرارة 17 تحت الصفر، الشمس ساطعة، الطريق سالكة، وعلينا الصعود 400 متر لمدة 6 ساعات".

وفي تغريدة أخرى أشار القويز إلى اللوحات التي خلدت ذكر أولئك الذين ماتوا في المكان في مراحل زمنية مختلفة وكانوا من جنسيات متعددة.

عندما وصلنا الى قمة الجبل(٤٨٠٠متر) بعد ظهر اليوم في طريقنا للمخيم الرئيسي-ايفريست-زاد انخفاض الحرارة و تساقط قشور الثلج و واجهنا عددا من اللوحات التي تشير الى اولئك الذين ماتوا في المكان بمراحل زمنية مختلفة-هندية-ياباني-انجليزي-عدد من الشربا سكان المنطقة pic.twitter.com/VJFQRRthfo — Abdullah El-Kuwaiz | عبدالله القويز (@akuwaiz) May 14, 2023

وأشاد مغردون بإرادة القويز وقدرته على العطاء، وعدّوه قدوة ملهمة في تجاوز الصعوبات وتحدي المعوقات ومنها عائق العمر.