بعد منع إحياء ذكرى النكبة.. شرطة برلين تزيل لافتات تحمل صورة خضر عدنان

أزالت الشرطة الألمانية لافتات كانت معلقة على أحد جدران شارع بالعاصمة برلين، وتحمل اسم وصور الشهيد الفلسطيني الشيخ خضر عدنان.

ونشر حساب التواصل الاجتماعي التابع لشبكة "صامدون" مقطع فيديو يوثق إزالة رجال شرطة برلين للافتات.

Der deutsche Staat setzt seine Repressionen gegen Palästinenser und Unterstützer der palästinensischen Sache fort. pic.twitter.com/UvBv1U7vkd — Samidoun Deutschland (@samidoun_de) May 14, 2023

وشبكة "صامدون" هي منظمة أميركية أوروبية مناصرة للقضية الفلسطينية وخاصة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب المنظمة، فقد أزالت الشرطة اللافتات من "شارع العرب" في العاصمة برلين، وظهر في الفيديو 3 شرطة وهم يمزقون صور العلم الفلسطيني وخضر عدنان، الذي استُشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت شبكة "صامدون" أن ما فعلته شرطة برلين يندرج تحت محاولات الدولة الألمانية "التضييق على الفلسطينيين وأنصار القضية الفلسطينة".

وكتبت المنظمة مستنكرة "بعد منع المظاهرات في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في أبريل/نيسان الماضي، ومنع مظاهرات ذكرى النكبة في مايو/أيار الجاري، ها هي اليوم تزيل جدارية الشيخ الشهيد خضر عدنان من أحد جدران شارع العرب في برلين".

وأضافت "وكما كان الشيخ البطل شوكة في حلق الصهاينة في حياته، فلا يزال شوكة في حلقهم بعد استشهاده".

وكانت شرطة برلين قد منعت مظاهرتَين يومي السبت والأحد الماضيين (13-14 مايو/أيار الحالي) لإحياء ذكرى النكبة الـ75، بحجة "ترديد شعارات معادية للسامية وتشجيع العنف".

Weil es auf früheren Versammlungen zu volksverhetzenden, antisemitischen Rufen, Gewaltverherrlichung, Gewaltbereitschaft & Gewalttätigkeit gekommen war, hat unsere Versammlungsbehörde zwei für das Wochenende angezeigte Versammlungen untersagt.https://t.co/B3mK273vxV

^tsm pic.twitter.com/473D3SBGgZ — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 12, 2023

ومنعت السلطات الألمانية في شهر أبريل/نيسان الماضي إحياء يوم الأسير الفلسطيني، والذي يصادف 17 أبريل/نيسان من كل عام.

وفي الثاني من مايو/أيار الجاري، استشهد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية خضر عدنان (44 عاما)، بعد 86 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية.