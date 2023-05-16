بذكرى النكبة.. لقاء الرئيس الفلسطيني ومحمد رمضان في نيويورك يثير انتقادات وسخرية

تصدر لقاء رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بالمغني والممثل المصري محمد رمضان، أمس الاثنين في نيويورك، حديث المنصات الفلسطينية والمصرية، وسط موجة سخرية وانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رمضان صور اللقاء الذي جمعهما عبر حساباته، وكتب عليها معلقًا "بنيويورك اليوم تشرفت بلقاء السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين الغالية الحبيبة".

وكان عباس قد ألقى خطابًا، أمس، في الفعالية الرسمية التي تنظمها الأمم المتحدة بمقرها في نيويورك، إحياءً للذكرى 75 لنكبة الشعب الفلسطيني، لأول مرة منذ عام 1948.

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لقاء وجدل

وتداول ناشطون مقطع فيديو -نشره الممثل المصري عبر إنستغرام- وثق جانبا من ترحيب الرئيس الفلسطيني به، إذ استهل اللقاء مُرحبًا: أهلا وسهلا كيف حالك، ها نحن نلتقيك أخيرا، سمعنا عنك منذ فترة طويلة كل الأخبار الطيبة، والفن العظيم.

وفجّرت صور اللقاء -الذي عدّه مدونون بـ "المفاجئ" موجة من الجدل والانتقادات التي طالت عباس، على خلفية لقائه بالممثل المثير للجدل، خاصة وأنه يأتي بعد أيام قليلة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وقصف منازل المدنيين.

رجاء من الأصدقاء أن يؤكدوا لي أن هذه الصورة مفبركة أو أنها في إطار حرب دعاية سوداء ضد رئيس السلطة الفلسطينية pic.twitter.com/Sj3FKDeARv — wael kandil (@waiel65) May 15, 2023

وهاجم آخرون عباس منتقدين اللقاء، وذكروا بموقف رمضان المعروف من "التطبيع مع الاحتلال" لا سيّما صورته الشهيرة عام 2020، والتي احتضن فيها المغني الإسرائيلي عومير آدام، قبل أن يبرر ذلك بعدم معرفته لهوية هذا الشخص.

🇮🇱🇪🇬 هكذا يجب أن يكون التطبيع بين #إسرائيل وجمهورية #مصر العربية

بل يجب أن نرى تنشيط التعاون في المجالات الحياتية الأخرى. ألإعلامي الإماراتي حمد المزروعي @uae_3G ينشر صورة للنجم المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي الشهير عومير آدام في #دبي

أسعد الله مساءكم بكل خير🙏

🇮🇱🇪🇬🇦🇪 pic.twitter.com/yz2MCMFB4h — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) November 21, 2020

وعبر مواقع التواصل، وجه مغردون تساؤلات عدة لطرفي اللقاء حول طبيعة "المواضيع التي ناقشوها معًا" فضلًا عن تعليقات اتخذت لونًا من الفكاهة والسخرية.

تعليقات وسخرية

وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة: عباس ورمضان! بعد خطابه الاستجدائي في الأمم المتحدة بذكرى النكبة، والذي أطلق فيه صرخة (احمونا)؛ (..) بعد الخطاب استقبل محمود عباس الممثل أو المغني محمد رمضان؛ مشيدا بـ "الفن العظيم" الذي يقدّمه! يا لحظّ شعبنا العاثر".

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وغردت الصحفية آلاء هاشم بالقول "في حال كنتَ تتساءل ماذا يفعل رئيس فلسطين بعد يومٍ واحد من توقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفي ذكرى النكبة، فاعلم أنه مشغول هو وفريقه بلقاء محمد رمضان والتقاط الصور معه وتوزيع النياشين، ولستُ أعلم إن منّ عليه بالجواز الدبلوماسي كما يفعل عادة أم أنه أجل كرمه قليلاً".

وعبّر آخر ساخرًا "التقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الفنان محمد رمضان، للحديث عن آخر الجهود القائمة للتخلص من الاحتلال وعيلة فتح الله" في إشارة لمسلسل رمضان الأخير.