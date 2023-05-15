عاجل| اجتماع رفيع المستوى للجنة الأممية الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالذكرى الـ75 للنكبة
15/5/2023-|آخر تحديث: 15/5/202306:15 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
اجتماع رفيع المستوى للجنة الأممية الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الذكرى الـ75 للنكبة.
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية:
عنف المستوطنين يتسع وأعمال هدم بلا هوادة بحق الفلسطينيين.
أعمال العنف داخل وقرب المسجد الأقصى مقلقة للغاية.
محمود عباس:
بدأ العالم يكتشف مؤخرا زيف الرواية الإسرائيلية بشأن النكبة الفلسطينية.
دول أعضاء في الأمم المتحدة عطلت عن قصد وباستمرار تنفيذ قرارات تتعلق بالحقوق الفلسطينية.
المصدر : الجزيرة