عاجل| اجتماع رفيع المستوى للجنة الأممية الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالذكرى الـ75 للنكبة

اجتماع رفيع المستوى للجنة الأممية الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في الذكرى الـ75 للنكبة.

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية:

عنف المستوطنين يتسع وأعمال هدم بلا هوادة بحق الفلسطينيين.

أعمال العنف داخل وقرب المسجد الأقصى مقلقة للغاية.

محمود عباس:

بدأ العالم يكتشف مؤخرا زيف الرواية الإسرائيلية بشأن النكبة الفلسطينية.

دول أعضاء في الأمم المتحدة عطلت عن قصد وباستمرار تنفيذ قرارات تتعلق بالحقوق الفلسطينية.