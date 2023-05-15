جيش الاحتلال يعلن سقوط مسيّرة تابعه له شمال الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة مسيّرة تابعة له، فجر اليوم الاثنين، في مخيم طولكرم للاجئين شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي -في تغريدة على تويتر- إن طائرة مسيّرة من طراز "سكاي رايدر" (راكب السماء) سقطت في مخيم طولكرم للاجئين.

وأضاف أن المسيّرة يتم جمعها، ولا خوف من تسريب المعلومات، ويجري التحقيق في الحادث.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي أسباب سقوط المسيّرة التي عادة ما يستخدمها لجمع المعلومات ورصد التحركات الميدانية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الأشهر الماضية عن سقوط العديد من المسيرات المشابهة في الضفة الغربية وحدود قطاع غزة.

وفي السياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 7 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وأشار إلى وقوع مواجهات مع فلسطينيين أثناء اعتقال فلسطيني في بلدة سيلة الحارثية شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي: "خلال العملية، أطلق مشتبه بهم النار على القوة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسيارات العسكرية".

وينفذ الجيش الإسرائيلي بصورة شبه يومية حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية. ​​​​​​​