الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ75 للنكبة وعباس يحضر فعالية "تاريخية" للأمم المتحدة

يحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية بعدة فعاليات في كل المحافظات، كما تحييها الأمم المتحدة -لأول مرة في تاريخها- بمقرها الرئيسي في نيويورك، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقد أعلنت اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى سلسلة فعاليات في كل المحافظات الفلسطينية، في حين ستكون الفعالية المركزية في مدينة رام الله، حيث انطلقت مسيرة من أمام ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.

كما تدوي صافرات الحداد 75 ثانية، وهو عدد سنوات النكبة، وخلال المسيرة يحمل مئات الفلسطينيين الأعلام الفلسطينية بالإضافة إلى أسماء القرى والمدن التي دمرها الإسرائيليون.

ودعت فصائل فلسطينية -اليوم- الشعب الفلسطيني إلى "مواصلة النضال، والالتفاف حول خيار المقاومة حتى تحرير الأرض وتحقيق العودة".

ويُطلق مصطلح النكبة على عملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وقراهم التي يزيد عددها على 520 قرية على يد عصابات صهيونية مسلحة عام 1948.

واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم في ذلك العام الذي شهد تأسيس إسرائيل، هربا من مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية وأدت إلى مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، بحسب تقارير حكومية فلسطينية.

ووفق بيان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نشره الأحد، فإن عدد الفلسطينيين تضاعف نحو 10 مرات منذ النكبة، ويُقدر اليوم بحوالي 14.3 مليونا، بينهم حوالي 6.4 ملايين لاجئ. ​​​​​​​

إحياء الذكرى بالأمم المتحدة

من جهة ثانية، تحيي الأمم المتحدة في أروقتها بمدينة نيويورك -اليوم- ذكرى نكبة فلسطين عام 1948 لأول مرة في تاريخها، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف"، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تحيي الذكرى السنوية الـ75 للنكبة بمساعدة "شعبة حقوق الفلسطينيين في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام".

وذكرت أن الأمم المتحدة -لأول مرة في تاريخها- تحيي المناسبة، وفقا للتفويض الممنوح من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 قرارات لصالح فلسطين، بينها قرار يطلب من شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة تكريس أنشطتها عام 2023 لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة يوم 15 مايو/أيار 2023.