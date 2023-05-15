الصين تحكم على أميركي بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتجسس

أصدرت محكمة صينية حكما بالسجن مدى الحياة على رجل صيني يحمل الجنسية الأميركية ويقيم في هونغ كونغ؛ لإدانته بالتجسس، وفق ما أعلنت محكمة محلية.

وأفادت محكمة الشعب الابتدائية في سوتشو شرق الصين -في بيان- بأن جون شينغوان ليونغ البالغ من العمر 78 عاما، "أدين بالتجسس وحكم عليه بالسجن مدى الحياة والحرمان من الحقوق السياسية مدى الحياة".

ومن النادر نسبيا في الصين إصدار حكم بهذه الشدة على مواطن أجنبي بهذه التهمة.

كما صودرت منه أملاكه الخاصة البالغة 500 ألف يوان (66 ألف يورو) خلال المحاكمة التي جرت اليوم الاثنين.

ولم يذكر البيان بدقة طبيعة الوقائع المنسوبة إليه.

ويأتي الحكم على المواطن الأميركي في ظل تدهور العلاقات بين بكين وواشنطن منذ العام الماضي، في أعقاب زيارة رسمية قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان، مما أثار غضب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.