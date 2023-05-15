الأمم المتحدة تشيد بدور قطر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدور قطر في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وجاء ذلك في بيان أصدره الناطق الرسمي باسم الأمين العام الأممي.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن غوتيريش رحب باتفاق وقف إطلاق النار، مشيدا أيضا بدور كل من مصر ولبنان والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، داعيا جميع الأطراف إلى احترام بنوده.

وكانت واشنطن عبرت عن امتنانها للجهود الدبلوماسية التي بذلتها الدوحة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إنه ممتن للجهود الدبلوماسية المهمة التي بذلها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتوصل إلى الاتفاق.

تصريح بلينكن

وفي بيان آخر، ذكرت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أقر بالجهود الكبيرة التي بذلتها قطر لتهدئة الوضع وإنهاء القتال في القطاع.

كما أشادت الخارجية الأميركية بدور مصر الحاسم في التوسط باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد البيان أن واشنطن ستواصل العمل مع الشركاء لتعزيز الهدوء في غزة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد تلقى اتصالا من نظيره الأميركي أول أمس السبت.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/yp6E2CU3Py — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 13, 2023

وقالت الخارجية القطرية في تغريدة إن الجانبين رحبا بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ومنذ مساء السبت الماضي، يسود الهدوء قطاع غزة بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، غداة 5 أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع، استشهد خلالها 33 فلسطينيا وأصيب العشرات، في حين أعلنت سلطات الاحتلال مقتل إسرائيليين اثنين.

وتضمنت الصيغة الجديدة لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بنودا نصت على وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل واستهداف الأفراد.