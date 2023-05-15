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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة

Israeli army soldiers take aim during clashes with Palestinian protesters following a demonstration to denounce the annual nationalist "flag march" through Jerusalem, in the city of Hebron in the occupied West Bank on May 29, 2022. - Thousands of Israelis started the annual nationalist "flag march" through Jerusalem that regularly stokes Palestinian anger, a year after tensions in the disputed Holy City exploded into war. Some 3,000 police were deployed for the event that marks Israel's 1967 capture of east Jerusalem, home of the Al-Aqsa mosque compound located on what Jews revere as the Temple Mount. (Photo by MOSAB SHAWER / AFP)
قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر واندلعت مواجهات مع عشرات الفلسطينيين (الفرنسية-أرشيف)
15/5/2023-|آخر تحديث: 15/5/202307:27 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد فلسطيني فجر اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب آخر في شمال الضفة الغربية.

​​​​​​​وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن مواطنا استشهد جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال في مخيم عسكر شرقي نابلس، وأشارت إلى أنه جرى محاولة إنعاش للمصاب غير أنه توفي فور وصوله إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

وأوضحت الجمعية (غير حكومية) أن طواقمها نقلت إصابة ثانية وصفت حالتها بالمستقرة.

وقال شهود عيان للأناضول إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر، استخدم فيها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.

ومنذ بضعة أشهر يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام في شمال الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين. وعادة تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار في كل عملية.

المصدر : الجزيرة + وكالات