استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة

استشهد فلسطيني فجر اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب آخر في شمال الضفة الغربية.

​​​​​​​وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إن مواطنا استشهد جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال في مخيم عسكر شرقي نابلس، وأشارت إلى أنه جرى محاولة إنعاش للمصاب غير أنه توفي فور وصوله إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

وأوضحت الجمعية (غير حكومية) أن طواقمها نقلت إصابة ثانية وصفت حالتها بالمستقرة.

وقال شهود عيان للأناضول إن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر، استخدم فيها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز.

ومنذ بضعة أشهر يواصل جيش الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام في شمال الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين. وعادة تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار في كل عملية.