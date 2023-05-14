13 قتيلا بهجوم على قاعدة أمنية غربي باكستان

قُتل 13 شخصا في باكستان خلال اشتباكات جرت مساء أول أمس الجمعة في قاعدة أمنية بين قوات خاصة ومقاتلين مجهولين احتجزوا عائلات رهائن، وفق ما أعلن الجيش اليوم الأحد.

وأشار الجيش الباكستاني إلى أن مقاتلين "مجهزين تجهيزا جيدا" اقتحموا القاعدة الأمنية في بلدة مسلم باغ في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد وأسروا 3 عائلات في مبنى سكني.

وقال المكتب الإعلامي التابع للجيش في بيان إن الاشتباكات استمرت من مساء الجمعة إلى صباح السبت.

وأضاف البيان أن المهاجمين وعددهم 6 قتلوا مع 6 من أفراد قوات الأمن الحكومية ومدني واحد، كما جرح 6 آخرون بينهم امرأة.

ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكن حركات انفصالية بلوشية تخوض تمردا منذ عقود ضد الدولة في الإقليم، غالبا ما تستهدف قوات الأمن. كما تنشط حركة طالبان الباكستانية في المنطقة.

وتم تشييع بعض القتلى في كويتا، عاصمة بلوشستان أمس السبت. وفي اليوم نفسه، تبنى جيش تحرير بلوشستان، وهو مجموعة انفصالية، هجوما على قوات الأمن تحرس فريق تنقيب عن النفط والغاز جنوبا، في منطقة قلات بإقليم بلوشستان.