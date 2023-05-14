واشنطن تثني على جهود قطر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عبرت واشنطن عن امتنانها للجهود الدبلوماسية التي بذلتها قطر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض إنه ممتن للجهود الدبلوماسية المهمة التي بذلها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتوصل إلى الاتفاق.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن مسؤولين أميركيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لمنع سقوط مزيد من الضحايا ولاستعادة الهدوء.

وقال البيت الأبيض إنه ممتن أيضا للجهود الدبلوماسية المهمة التي بذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

جهود كبيرة

وفي بيان آخر، ذكرت الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أقر بالجهود الكبيرة التي بذلتها قطر لتهدئة الوضع وإنهاء القتال في القطاع.

كما أشادت الخارجية الأميركية بدور مصر الحاسم في التوسط باتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد البيان أن واشنطن ستواصل العمل مع الشركاء لتعزيز الهدوء في غزة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/yp6E2CU3Py — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 13, 2023

اتصال هاتفي

من جهته، تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في تغريدة إن الجانبين رحبا بالاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

بدوره، شكر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الولايات المتحدة على جهودها الداعمة للمساعي الإقليمية للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن شكر رئيس مجلس الوزراء القطري خلال الاتصال الهاتفي على شراكة وجهود الدوحة المهمة للحد من العنف خلال الأعمال العدائية الأخيرة في غزة.

ومنذ مساء أمس السبت، يسود الهدوء قطاع غزة بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، غداة 5 أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع، استشهد خلالها 33 فلسطينيا وأصيب العشرات، في حين أعلنت سلطات الاحتلال مقتل إسرائيليين اثنين.

وتضمنت الصيغة الجديدة لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بنودا نصت على وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل واستهداف الأفراد.