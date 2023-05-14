على النقالة.. مسنّ تركي يدلي بصوته في الانتخابات

أدلى المواطن التركي يشار يوروك بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو على نقالة بسبب كسر في حوضه، وذلك في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد.

ونقلت فرق الإسعاف يوروك (62 عاما) على النقالة إلى المركز الانتخابي لكي يدلي بصوته، قبل أن تعيده لاحقا إلى منزله.

وأعرب يوروك عن شكره لكل المسؤولين الذين مكنوه من ممارسه حقه كمواطن والتصويت، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وانطلقت عملية التصويت في عموم تركيا اليوم من الساعة الثامنة صباحا، ومن المقرر أن تستمر لغاية الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي.

وسيصوّت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

وفي الانتخابات الحالية، سيدلي 60 مليونا و697 ألفا 843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.