"شكرا على شجاعتكم".. رئيس حزب العمال البريطاني السابق يخاطب الفلسطينيين في ذكرى النكبة

وجّه زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن، رسالة شكر للفلسطينيين في شتّى بقاع العالم على شجاعتهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتمسكهم بقضيتهم، وذلك بمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية.

والنكبة مصطلح يرمز إلى التهجير القسري الجماعي عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، عندما نجحت الحركة الصهيونية قبل 75 عاما من الآن وبدعم من بريطانيا في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام إسرائيل.

وشارك كوربن -أحد أبرز الوجوه السياسية البريطانية الداعمة للقضية الفلسطينية على مرّ التاريخ- في مظاهرة حاشدة خرج فيها المئات بالعاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، لإحياء ذكرى النكبة.

Today we marched through London to mark the 75th anniversary of the Nakba and speak out against the ongoing dispossession of the Palestinian people. End the occupation. Free Palestine. pic.twitter.com/7wXmcy29TV — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 13, 2023

وقال كوربن، في مقابلة أثناء المظاهرة "رسالتي لدعم الفلسطينيين حول العالم تتضمن أمرين، أولهما: شكرًا لكم على ما تقومون به وبالشجاعة المحيطة به، وثانيًا: تمسكوا بقضيتكم، انشروا كلمتكم، وأخبروا بها الناس. ليس من العدل أن يعيش الشعب الفلسطيني تحت احتلال بسبب ما حدث قبل 75 عاما. الأمر يعود لنا جميعًا لنغير ذلك".

One of our staunchest supporters @jeremycorbyn sends a message to all those fighting for Palestinian freedom #Nakba75 #bds pic.twitter.com/dESgBrw9Cu — PSC (@PSCupdates) May 13, 2023

وأكد كوربن دعمه للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين واجهوا عدوانا إسرائيليا استمرّ لمدة 5 أيام، قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أمس السبت.

وأرفق كوربن على حسابه في تويتر صورة لمشاركته في المسيرة، وكتب: "خرجنا اليوم في مسيرة عبر لندن للاحتفال بالذكرى الـ75 للنكبة، والحديث علانية ضد السلب المستمر بحق الشعب الفلسطيني. أنهوا الاحتلال. فلسطين حرة".

ولسنوات ظل كوربن رقما صعبا في السياسة البريطانية، وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول لمنصب رئيس الوزراء بانتخابات سنة 2019، لكنه استبعد من رئاسة حزب العمال عام 2020 بعد تقرير من "لجنة المساواة وحقوق الإنسان" البريطانية زعمت فيه ارتكابه "فعلا غير قانوني"، متمثلا بتصريحات "معادية للسامية"، بسبب تنديده بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وللمرة الأولى منذ عام 1983، يمنع كوربن من الترشح كنائب عن حزب العمال بدائرة "إسلينغتون الشمالية" في الانتخابات التي ستجرى نهاية سنة 2024 أو بداية 2025، بقرار صدر من رئيس حزب العمال الحالي كير ستارمر في شهر مارس/آذار الماضي.