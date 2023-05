"شكرا على شجاعتكم".. رئيس حزب العمال البريطاني السابق يخاطب الفلسطينيين في ذكرى النكبة

وجّه زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن، رسالة شكر للفلسطينيين في شتّى بقاع العالم على شجاعتهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتمسكهم بقضيتهم، وذلك بمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية.

والنكبة مصطلح يرمز إلى التهجير القسري الجماعي عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، عندما نجحت الحركة الصهيونية قبل 75 عاما من الآن وبدعم من بريطانيا في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام إسرائيل.

وشارك كوربن -أحد أبرز الوجوه السياسية البريطانية الداعمة للقضية الفلسطينية على مرّ التاريخ- في مظاهرة حاشدة خرج فيها المئات بالعاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، لإحياء ذكرى النكبة.

Today we marched through London to mark the 75th anniversary of the Nakba and speak out against the ongoing dispossession of the Palestinian people.

End the occupation. Free Palestine. pic.twitter.com/7wXmcy29TV

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) May 13, 2023