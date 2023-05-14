شاهد.. أطول رجل في العالم يدلي بصوته في الانتخابات التركية

أدلى المواطن التركي سلطان كوسه، صاحب لقب "أطول رجل في العالم"، بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويقيم كوسه البالغ طوله مترين و51 سنتيمترا في قرية علي باي، بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا.

وتوجه أطول رجل في العالم على ظهر مقطورة جرار زراعي إلى المدرسة الابتدائية في القرية للإدلاء بصوته.

وعقب قيامه بالتصويت، أعرب كوسه عن تمنياته بأن تحمل الانتخابات الخير للبلاد.

وفضلا عن لقب أطول رجل في العالم، دخل كوسه موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2009 بوصفه صاحب أطول يدين بـ27.5 سنتيمترا، وأطول قدمين بـ36.5 سنتيمترا.

وصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في البلاد لانتخاب رئيس جديد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600 نائب.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا بأصواتهم، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا سيصوتون لأول مرة.

كما أدلى 3 ملايين و416 ألفا و98 ناخبا من الأتراك المغتربين بأصواتهم في الممثليات الخارجية لدى 73 دولة، التي انتهى التصويت فيها الثلاثاء الماضي.

ومع حلول الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، وبدأ فرز الأصوات، في حين يتابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو سير العملية من العاصمة أنقرة.