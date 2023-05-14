قائمة بأسماء ومعلومات عن شهداء سرايا القدس في العدوان الإسرائيلي على غزة

نعت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) 11 شهيدا من قادتها ومقاتليها، استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت -في بيان- حضور ما وصفتها "بمعادلة الوعي والفعل الثوري لدى قادتها ومقاتليها الذين أدوا واجبهم الجهادي خلال معركة ثأر الأحرار".

وشددت على أن سياسة الاغتيالات لن تستطيع كسر شوكة المقاومة التي ستبقى مستمرة.

ونشرت السرايا أسماء شهدائها خلال العدوان الأخير، وهم:

– الشهيد جهاد شاكر الغنام (62 عامًا) أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، وهو من سكان محافظة رفح.

– الشهيد خليل صلاح البهتيني (45 عامًا) عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وهو من سكان محافظة غزة.

– الشهيد طارق إبراهيم عز الدين (49 عامًا)، أحد قادة العمل العسكري في سرايا القدس بالضفة الغربية، مبعد من مدينة جنين ويسكن مدينة غزة.

– الشهيد إياد العبد الحسني (52 عامًا)، عضو المجلس العسكري ومسؤول وحدة العمليات في سرايا القدس، وهو من سكان محافظة غزة.

– الشهيد علي حسن غالي (48 عامًا)، عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، وهو من سكان محافظة خان يونس.

– الشهيد أحمد محمود أبو دقة (43 عامًا)، نائب عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس خلفا للقائد علي غالي، وهو من سكان محافظة خان يونس.

– الشهيد محمد وليد عبد العال (33 عامًا)، أحد مسؤولي وحدة العمليات في سرايا القدس، وهو من سكان محافظة غزة.

– الشهيد عليان عطا أبو وادي (37 عامًا)، أحد عناصر الوحدة الصاروخية في لواء شمال غزة.

– الشهيد عبد الحليم جودت النجار (22 عامًا)، أحد عناصر الوحدة الصاروخية في لواء شمال غزة.

– الشهيد سائد جواد فروانة (28 عامًا)، أحد عناصر جهاز أمن سرايا القدس في لواء خان يونس.

– الشهيد وائل صبري الأغا (34 عامًا)، أحد عناصر وحدة الدروع بسرايا القدس لواء خان يونس.

ويسود الهدوء قطاع غزة بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مساء أمس السبت، وذلك بعد 5 أيام من العدوان الإسرائيلي على القطاع، استشهد خلالها 33 فلسطينيا وأصيب العشرات، في حين أعلنت سلطات الاحتلال مقتل إسرائيليين اثنين.