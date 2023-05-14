روسيا تكشف عن مقتل قائدين عسكريين على الجبهة وزيلينسكي في أوروبا لبحث الهجوم المضاد

ذكرت وزارة الدفاع الروسية -اليوم الأحد- أن القوات الأوكرانية بذلت محاولات كبيرة لاختراق دفاعاتها في مدينة باخموت، كما أعلنت موسكو مقتل قائدين عسكريين على الجبهة، وذلك مع استمرار تزايد الضغط على قواتها.

وقالت الوزارة -في بيان- إن أوكرانيا شنت هجمات على شمال المدينة وجنوبها خلال الـ24 ساعة الماضية، لكنها لم تنجح في اختراق الدفاعات الروسية. وأضافت أنها صدت جميع هجمات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.

ولم يتمكن أي من الجانبين من السيطرة على باخموت بالكامل، بالرغم من الحرب الطاحنة المستمرة منذ شهور التي كبدت كلًا منهما خسائر فادحة.

واعترفت موسكو أول أمس الجمعة بأن قواتها تراجعت في شمال المدينة وسط تكثيف للهجمات الأوكرانية، لكن كييف قللت من شأن تلميحات بأنها بدأت رسميا الهجوم المضاد الكبير الذي تخطط له منذ فترة طويلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت موسكو اليوم الأحد مقتل قائدين عسكريين على الجبهة بأوكرانيا، في إعلان نادر من قبل القيادة العسكرية منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو 15 شهرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف -خلال مؤتمر صحفي يومي- إن القائدين فياتشيسلاف ماكاروف ويفغيني بروفكو سقطا في القتال في أوكرانيا.





وأوضح أن ماكاروف، قائد اللواء الرابع للبنادق الآلية، تصدى مع عناصره لـ"هجومين للعدو" قبل إصابته بجروح خطيرة، ومات في أثناء إجلائه من ساحة المعركة.

في حين قضى بروفكو، نائب قائد فيلق الجيش "المسؤول عن العمل العسكري والسياسي"، على الجبهة بعد إصابته بشظايا.

ويُعدّ هذا الإعلان من الجيش الروسي نادرا، ويعكس احتدام القتال في الأيام الأخيرة، في وقت تقول فيه موسكو إنها صدت هجوما أوكرانيا على جبهة بطول 95 كيلومترا شرقي أوكرانيا.

هجوم على تيرنوبيل

كذلك أكدت وزارة الدفاع -اليوم الأحد- أنها أصابت مواقع في تيرنوبيل (غرب) وبيتروبافليفكا (وسط شرق) في أوكرانيا، حيث تخزن أسلحة غربية -بصورة خاصة- تم تسليمها إلى كييف.

وأوضح كوناشنكوف أن الجيش الروسي "نفذ ضربة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة على (مواقع) القوات المسلحة الأوكرانية وعلى مستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية تسلمتها من دول غربية" مؤكدا "إصابة جميع الأهداف".

من جهة أخرى، كشفت وزارة الدفاع البريطانية اليوم عن أن القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا أصبحت "ضعيفة التدريب وذات معدات قديمة".

وقالت الوزارة البريطانية -في تقرير استخباري عن الحرب الروسية في أوكرانيا- إن "القوات الروسية في الغالب تضم جنود احتياط مدربين تدريبا ضعيفا، وتعتمد بشكل متزايد على المعدات القديمة، مع وجود عديد من الوحدات شديدة الضعف".

وجاء في التقرير أن القوات الروسية التي تقاتل حاليا في أوكرانيا تقوم بشكل روتيني فقط بعمليات بسيطة للغاية تعتمد على المشاة.

وفي السابق، كانت القوات الروسية تضم جنودا محترفين ومجهزين إلى حد كبير بمركبات حديثة، ويقومون بمهامهم العسكرية بانتظام، حسب التقرير نفسه.





زيلينسكي في ألمانيا

وفي سياق آخر، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -الذي يزور برلين حاليا- بالدعم الذي تقدمه ألمانيا التي وصفها بـ"الصديق الحقيقي" و"الحليف الموثوق" بعد إعلانها تسليم كييف أسلحة جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو لدعمها في الهجوم المضاد الذي يعد له ضد روسيا.

واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتز صباح اليوم الأحد زيلينسكي استقبالا رسميا.

وأكد زيلينسكي أن بلاده لا تهاجم الأراضي الروسية، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتز "ليس لدينا الوقت ولا القوة للقيام بذلك، ولا نملك الأسلحة للقيام ذلك. نحن نعد لهجوم مضاد لتحرير الأراضي التي تم احتلالها بشكل غير شرعي".

ويوم 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده كييف تدخلا في سيادتها.