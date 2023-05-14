روسيا ترفض اتهامات تدخلها في انتخابات الرئاسة التركية

عبرت روسيا السبت عن رفضها التام لاتهامات وجهها زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو إلى موسكو بدعوى أنها تدخلت في الانتخابات الرئاسية المقررة في تركيا الأحد.

وقال كليجدار أوغلو -المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان- الجمعة إن حزبه لديه أدلة دامغة على مسؤولية روسيا عن نشر محتوى "زائف تماما" عبر الإنترنت قبل التصويت المقرر الأحد.

لكن وكالات أنباء روسية نقلت عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "نرفض رفضا قاطعا الاتهامات بالتدخل في الانتخابات التركية؛ هذا غير وارد".

وتابع بيسكوف "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء بيان المعارضة في تركيا"، مضيفا أن كليجدار أوغلو لا يمكنه تقديم دليل على هذا التدخل "لأنه غير موجود بالفعل".

وتقول وكالة رويترز للأنباء إن تركيا في ظل حكم أردوغان تبنت موقفا دبلوماسيا متوازنا منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث ترتبط بعلاقات وثيقة بالدولتين اللتين يشتركان معها في الإطلال على البحر الأسود.

وكان أردوغان دافع الجمعة عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مواجهة الاتهامات التي وجهها كليجدار أوغلو، وقال إنه لا يتفق مع هذه الاتهامات، مؤكدا أن علاقات تركيا مع روسيا لا تقل أهمية عن العلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه حاول كليجدار أوغلو مغازلة روسيا، وقال إن تحالف المعارضة الذي يمثله يرى ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا وجميع الجيران، مضيفا أنه يعتزم تحسين العلاقات مع موسكو وحل عدد من المشاكل في العلاقات الثنائية من خلال الحوار.