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بزي الانكشاريين ورعاة البقر.. ناخبون أتراك يظهرون بملابس مميزة

ناخبون أتراك يرتدون زي الانكشاريين ورعاة البقر أثناء الإدلاء بأصواتهم
ناخب تركي يرتدي زي الجيش الانكشاري أثناء الإدلاء بصوته في ولاية دوزجة (مواقع التواصل)
14/5/2023

حرص ناخبون أتراك على الظهور بملابس مميزة أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات اليوم الأحد، حيث ظهر أحد الناخبين مرتديا زي الجيش الانكشاري، فيما حضر آخر إلى لجنة الانتخابات ممتطيا حصانه ومتشبها برعاة البقر.

ووثق بطل الكيك بوكسينغ التركي محمد بيشغين مشهد تصويته في الانتخابات مرتديا زي الجيش الانكشاري في ولاية دوزجة شمال غربي تركيا.

وحضر المواطن التركي فاروق سيرين -وهو مدرب خيول في منطقة بورنوفا بإزمير غربي تركيا- إلى مركز الاقتراع مع حصانه في زي رعاة البقر قائلا إن "الرحلة كانت ممتعة".

وفي مشهد طريف أيضا أظهر مقطع فيديو اصطحاب سيدة تركية قطتها معها إلى مركز الاقتراع.

وقالت السيدة إنها حاولت أن تعيدها إلى البيت أكثر من 3 مرات، لكنها تمسكت بها ورفضت تركها، مضيفة أنها شعرت بأنها ستجلب لها الخير بعد هذا الموقف فاصطحبتها معها، حسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا صور لمسنين حضروا إلى مراكز الاقتراع ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات رغم ظروفهم الصحية.

ونشر حساب "لأجل تركيا" على تويتر صورة لأكبر معمرة في مدينة جوموش هانة على البحر الأسود بعمر 112 عاما وهي تدلي بصوتها.

وفي مشهد إنساني لافت ظهر شاب في مدينة أورفا (جنوب شرق) حاملا أسطوانة أكسجين وهو يمشي بجانب والدته المريضة التي حرصت على الإدلاء بصوتها.

وغرد المخرج والموسيقي جواهر جوكبيلير بصورة له مع جدته أثناء استراحتهما في مركز الاقتراع وعلق عليها قائلا "لم أر هذا الازدحام من قبل في المركز الذي أصوت فيه منذ سنوات، خصوصا كبار السن مثل جدتي ذات الـ83 عاما، مشهد الناس وهم مصطفون رائع فعلا".

ونشرت منصة تركية على تويتر صورة لرجل مسن مريض محمولا على نقالة طبية، وعلقت بالقول "سيارات الإسعاف تنقل المواطنين المسنين أو الذين يجدون صعوبة في المشي في بورصة (شمال غربي تركيا)".

وفي مدينة إسكي شهير شمال غربي تركيا نقل المسعفون المسن مصطفى أوزون إلى مركز الاقتراع ليتمكن من الإدلاء بصوته.

ونشرت عدة مديريات للصحة التركية صورا للفرق الطبية أثناء مساعدتها المسنين على الوصول إلى مراكز الاقتراع، ومنها في ولايتي بولو (شمال) وغازي عنتاب (جنوب).

وتشهد تركيا اليوم الأحد انتخابات برلمانية ورئاسية يحق لـ60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا التصويت، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا من المقرر أن يصوتوا لأول مرة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي