بزي الانكشاريين ورعاة البقر.. ناخبون أتراك يظهرون بملابس مميزة

حرص ناخبون أتراك على الظهور بملابس مميزة أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات اليوم الأحد، حيث ظهر أحد الناخبين مرتديا زي الجيش الانكشاري، فيما حضر آخر إلى لجنة الانتخابات ممتطيا حصانه ومتشبها برعاة البقر.

ووثق بطل الكيك بوكسينغ التركي محمد بيشغين مشهد تصويته في الانتخابات مرتديا زي الجيش الانكشاري في ولاية دوزجة شمال غربي تركيا.

🐎#Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, oy kullanacağı okula yeniçeri kıyafetiyle ve at üzerinde gitti pic.twitter.com/EnI5ORzuTy — GZT (@gztcom) May 14, 2023

وحضر المواطن التركي فاروق سيرين -وهو مدرب خيول في منطقة بورنوفا بإزمير غربي تركيا- إلى مركز الاقتراع مع حصانه في زي رعاة البقر قائلا إن "الرحلة كانت ممتعة".

Bornova’da at eğitmeni Faruk Ceren, oy kullanmaya at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi. pic.twitter.com/3hrlW4VAbY — İzmir 🇹🇷 (@izmirgibiyiz) May 14, 2023

وفي مشهد طريف أيضا أظهر مقطع فيديو اصطحاب سيدة تركية قطتها معها إلى مركز الاقتراع.

Oy kullanmaya omzunda kedisiyle gitti "Üç defa indirdim kucağımdan her defasında o yine kucağıma çıktı. Demek ki bir hayır vardır diyerek bende yanıma aldım."#Secim2023 pic.twitter.com/n1YgMdLhyx — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) May 14, 2023

وقالت السيدة إنها حاولت أن تعيدها إلى البيت أكثر من 3 مرات، لكنها تمسكت بها ورفضت تركها، مضيفة أنها شعرت بأنها ستجلب لها الخير بعد هذا الموقف فاصطحبتها معها، حسب ما نقلت وسائل إعلام تركية.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا صور لمسنين حضروا إلى مراكز الاقتراع ليدلوا بأصواتهم في الانتخابات رغم ظروفهم الصحية.

ونشر حساب "لأجل تركيا" على تويتر صورة لأكبر معمرة في مدينة جوموش هانة على البحر الأسود بعمر 112 عاما وهي تدلي بصوتها.

Gümüşhane’nin en yaşlı bireyi olan 112 yaşındaki Güllü Doğan, oyunu yürüyerek geldiği sandıkta kullandı ve hayırlı olsun dileklerini ilettihttps://t.co/AgizkiJ2AG pic.twitter.com/LesluuJTeG — milliyet.com.tr (@milliyet) May 14, 2023

وفي مشهد إنساني لافت ظهر شاب في مدينة أورفا (جنوب شرق) حاملا أسطوانة أكسجين وهو يمشي بجانب والدته المريضة التي حرصت على الإدلاء بصوتها.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir vatandaş, oğlunun yardımıyla bağlı olduğu oksijen tüpüyle sandığa gitti. pic.twitter.com/IK17fA6gxw — gdh (@gundemedairhs) May 14, 2023

وغرد المخرج والموسيقي جواهر جوكبيلير بصورة له مع جدته أثناء استراحتهما في مركز الاقتراع وعلق عليها قائلا "لم أر هذا الازدحام من قبل في المركز الذي أصوت فيه منذ سنوات، خصوصا كبار السن مثل جدتي ذات الـ83 عاما، مشهد الناس وهم مصطفون رائع فعلا".

Yıllardır oy kullandığımız okulda daha önce görmediğim bir kalabalık var. Özellikle yaşlı insanlarımızın sıra beklediğini görüyorum, 83 yaşındaki babaannem gibi. Uzun kuyruklar dikkat çekici.

Çok dikkatli olalım, sandıkları terk etmeyelim. Hepimize kolay gelsin. pic.twitter.com/N5E7sosZ8N — Cevahir Çokbilir (@cevahircokbilir) May 14, 2023

ونشرت منصة تركية على تويتر صورة لرجل مسن مريض محمولا على نقالة طبية، وعلقت بالقول "سيارات الإسعاف تنقل المواطنين المسنين أو الذين يجدون صعوبة في المشي في بورصة (شمال غربي تركيا)".

Bursa’da yatağa bağlı veya yürümekte zorluk çeken yaşlı vatandaşlar için ambulanslar seferber edildi. Sağlık görevlileri tarafından evden alınan vatandaşlar, ambulansla oylarını kullanacakları okullara götürüldü pic.twitter.com/sAawCUEHaD — Bursa Gazetesi (@bursagzt) May 14, 2023

وفي مدينة إسكي شهير شمال غربي تركيا نقل المسعفون المسن مصطفى أوزون إلى مركز الاقتراع ليتمكن من الإدلاء بصوته.

Eskişehir’de 87 yaşındaki Mustafa Uzun isimli vatandaş, sedye üzerinde ambulansla geldiği okulda oyunu kullandı. pic.twitter.com/95UaJbO3kb — gdh (@gundemedairhs) May 14, 2023

ونشرت عدة مديريات للصحة التركية صورا للفرق الطبية أثناء مساعدتها المسنين على الوصول إلى مراكز الاقتراع، ومنها في ولايتي بولو (شمال) وغازي عنتاب (جنوب).

Engeli veya hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerimiz, Evde Sağlık ve 112 ekiplerimiz eşliğinde oy kullanacakları okullara taşınıyor. pic.twitter.com/Wn0TqZUlES — Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 🇹🇷🇹🇷 (@GaziantepISM) May 14, 2023

وتشهد تركيا اليوم الأحد انتخابات برلمانية ورئاسية يحق لـ60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا التصويت، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا من المقرر أن يصوتوا لأول مرة.