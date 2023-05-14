البرهان يجمد الحسابات المصرفية للدعم السريع ويعفي محافظ البنك المركزي

أصدر قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا بتجميد الحسابات المصرفية لقوات الدعم السريع شبه العسكرية والشركات التابعة لها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.

جاء ذلك في بيان لمكتب البرهان الذي أضاف أن القرار نص على "منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها"، ووجه البرهان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان بوضع القرار موضع التنفيذ.

كما ذكر مكتب البرهان أنه أعفى محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول، وعيّن برعي الصديق أحمد (أحد نواب جنقول) محافظا جديدا للبنك.

وأصدر البرهان أيضا قرارا بإحالة عدد من الضباط للتقاعد، وهم اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد واللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبد الحميد والعميد الركن أبشر جبريل بلايل والعميد الركن عمر حمدان أحمد حماد.

ويشهد السودان اضطرابات منذ اندلاع صراع مسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان الماضي.