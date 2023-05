أنباء عن ضربة "موجعة" لسلاح الجو الروسي وزيلينسكي يطلب وساطة دولة أفريقية لإنهاء الحرب

كشفت مصادر صحفية روسية عن تعرض سلاح الجو الروسي لضربة موجعة قرب الحدود الأوكرانية، في حين حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دولة أفريقية على المساعدة في تنفيذ خطة كييف للسلام لإنهاء الحرب مع روسيا.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن طائرتين مقاتلتين ومروحيتين من سلاح الجو الروسي أُسقطت أمس السبت بالقرب من الحدود الأوكرانية، مؤكدة مقتل جميع أطقمها.

وتحدثت الصحيفة اليومية المستقلة الذائعة الصيت التي تركز على أخبار الاقتصاد عن إسقاط مقاتلتين من طرازي "سوخوي-34″ و"سوخوي-35" ومروحيتين من طراز "مي-8" "في وقت واحد تقريبا"، في كمين بمنطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني "وفقا للبيانات الأولية، كان من المفترض أن تشن المقاتلتان هجوما صاروخيا وبالقنابل على أهداف في منطقة تشيرنيهيف في أوكرانيا بمرافقة مروحيتتن للدعم، إلى جانب مهام أخرى بينها إنقاذ أفراد أطقم المقاتلتين في حال تم إسقاطهما".

من جهتها، أكدت وكالة تاس الروسية للأنباء أن طائرة حربية من طراز "سوخوي-34" تحطمت في المنطقة، لكنها لم تذكر السبب.

كذلك نقلت الوكالة عن مسؤول بخدمات الطوارئ أن حريقا نشب في محرك مروحية قبل تحطمها بالقرب من كلينتسي التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود.

بدورها، نشرت صفحة موالية لروسيا على تليغرام مقطع فيديو أظهر انفجار مروحية أثناء تحليقها على ارتفاع شاهق، ثم انحرفت عن مسارها لتهوي مشتعلة إلى الأرض.

According to Russian Sources today has been the Worst Day in Decades for the Russian Air Force with 2 Mi-8 Transport Helicopters, 1 Su-34 Fighter/Bomber, and 1 Su-35 Air-Defense Fighter being Shot Down over the Bryansk Region of Western Russia by what is claimed to have been… pic.twitter.com/bkStfvQCDf

— OSINTdefender (@sentdefender) May 13, 2023