أنباء عن ضربة "موجعة" لسلاح الجو الروسي وزيلينسكي يطلب وساطة دولة أفريقية لإنهاء الحرب

كشفت مصادر صحفية روسية عن تعرض سلاح الجو الروسي لضربة موجعة قرب الحدود الأوكرانية، في حين حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دولة أفريقية على المساعدة في تنفيذ خطة كييف للسلام لإنهاء الحرب مع روسيا.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن طائرتين مقاتلتين ومروحيتين من سلاح الجو الروسي أُسقطت أمس السبت بالقرب من الحدود الأوكرانية، مؤكدة مقتل جميع أطقمها.

وتحدثت الصحيفة اليومية المستقلة الذائعة الصيت التي تركز على أخبار الاقتصاد عن إسقاط مقاتلتين من طرازي "سوخوي-34″ و"سوخوي-35" ومروحيتين من طراز "مي-8" "في وقت واحد تقريبا"، في كمين بمنطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني "وفقا للبيانات الأولية، كان من المفترض أن تشن المقاتلتان هجوما صاروخيا وبالقنابل على أهداف في منطقة تشيرنيهيف في أوكرانيا بمرافقة مروحيتتن للدعم، إلى جانب مهام أخرى بينها إنقاذ أفراد أطقم المقاتلتين في حال تم إسقاطهما".

من جهتها، أكدت وكالة تاس الروسية للأنباء أن طائرة حربية من طراز "سوخوي-34" تحطمت في المنطقة، لكنها لم تذكر السبب.

كذلك نقلت الوكالة عن مسؤول بخدمات الطوارئ أن حريقا نشب في محرك مروحية قبل تحطمها بالقرب من كلينتسي التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن الحدود.

بدورها، نشرت صفحة موالية لروسيا على تليغرام مقطع فيديو أظهر انفجار مروحية أثناء تحليقها على ارتفاع شاهق، ثم انحرفت عن مسارها لتهوي مشتعلة إلى الأرض.

According to Russian Sources today has been the Worst Day in Decades for the Russian Air Force with 2 Mi-8 Transport Helicopters, 1 Su-34 Fighter/Bomber, and 1 Su-35 Air-Defense Fighter being Shot Down over the Bryansk Region of Western Russia by what is claimed to have been… pic.twitter.com/bkStfvQCDf — OSINTdefender (@sentdefender) May 13, 2023

جنوب أفريقيا.. تفاؤل بالوساطة

وفي تطور سياسي لافت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وحثه على المساعدة في تنفيذ خطة كييف للسلام لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في خطاب مصور من روما، بعد يوم من حديث رامافوزا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، قال سيدني موفامادي مستشار الرئيس الجنوب أفريقي لشؤون الأمن إن بلاده "غير منحازة مطلقا" في الصراع، وذلك بعد أن أدت اتهامات أميركية بأنها زودت موسكو بالأسلحة إلى أزمة دبلوماسية الأسبوع الماضي.

وأضاف موفامادي "في حالة اندلاع حروب، سنتأكد تماما أن تكون مساهمتنا دائما لمساعدة الأطراف والجميع على إنهاء مثل هذه النزاعات".

وكان السفير الأميركي لدى جنوب أفريقيا روبن بريجيتي قال الخميس الماضي إنه على يقين من أن سفينة روسية خاضعة لعقوبات أميركية حُمّلت بأسلحة من قاعدة بحرية بالقرب من كيب تاون عندما رست هناك في ديسمبر/كانون الأول.

زيلينسكي.. ووساطة البابا

ومقابل تفاؤله بالوساطة الجنوب أفريقية، رد زيلينسكي ردا سلبيا على إمكانية توسط البابا فرنسيس في إنهاء الحرب.

ولدى سؤاله عن ذلك في مقابلة تلفزيونية على قناة "راي 1" خلال زيارته إلى إيطاليا، قال زيلينسكي "مع كل الاحترام الواجب للبابا، الأمر هو أننا لسنا بحاجة إلى وسطاء بين أوكرانيا والمعتدي الذي احتل أراضينا، ولكن بحاجة إلى خطة عمل لسلام عادل في أوكرانيا".

وقال زيلينسكي إن الماضي أظهر أن من غير الممكن التفاوض مع بوتين، مضيفا "لا يمكن لأي دولة في العالم أن تفعل ذلك".

وبعد اجتماعه مع مسؤولين إيطاليين ومع البابا فرنسيس أمس السبت، توجه زيلينسكي إلى ألمانيا في زيارة تأتي وسط سعيه إلى حشد مزيد من الدعم من حلفائه الغربيين.

والتقى زيلينسكي اليوم الأحد في برلين الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. ولم يتم الكشف عن تفاصيل زيارة برلين، لكن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن زيلينسكي سيلتقي صباحا المستشار أولاف شولتس أيضا.

وتأتي هذه الزيارة وسط استعدادات للجيش الاوكراني لشن هجوم ها المضاد ضد القوات الروسية، في وقت تعلن فيه كل من كييف وموسكو عن انتصارات في باخموت ومحيطها حيث تدور أشرس المعارك منذ شهور.

وأعلنت ألمانيا أمس السبت تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو (3 مليارات دولار)، وهي أضخم حزمة مساعدات عسكرية تقدمها منذ بدء الحرب. وقد استقبلت البلاد أيضا نحو مليون لاجئ أوكراني.