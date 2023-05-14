أكثر من 60 مليون تركي يستعدون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مصيرية

يتوجه صباح اليوم الأحد أكثر من 60 مليونا من الناخبين الأتراك إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد يعبر بالجمهورية نحو مئويتها الثانية، إضافة إلى 600 نائب سيشكلون البرلمان 28 في تاريخ الجمهورية.

وتفتح مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة مساء.

ومنذ الساعة السادسة من مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي، دخلت تركيا مرحلة الصمت الانتخابي بشكل رسمي، وحظرت الدعاية الانتخابية بكل أشكالها.

ويتنافس على منصب الرئاسة الرئيس التركي مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية وأخيرة بعد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي، ومرشح تحالف الشعب وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

وكان مرشح حزب البلد محرم إينجه قرر الانسحاب أمس الجمعة من السباق الرئاسي، في حين يتنافس 24 حزبا سياسيا على مقاعد البرلمان.

آيا صوفيا

وأنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آخر أيام الحملة الانتخابية بصلاة المغرب في مسجد آيا صوفيا، حيث تجمعت حشود من المصلين.

وأظهرت لقطات على منصات التواصل الاجتماعي أردوغان وهو يدخل المسجد وسط تكبيرات المصلين، ثم جلس في الصف الأول وقرأ فواتح سورة البقرة.

وكان أردوغان أعاد عام 2020 فتح هذا المسجد -الذي يعد رمزا لفتح القسطنطينية في القرن 15- لإقامة الصلوات، في قرار تاريخي منذ أن تم تحويله إلى متحف عام 1934.

وقبل صلاته في آيا صوفيا، عقد أردوغان لقاءات جماهيرية عدة في أحياء إسطنبول، حيث خاطب الحشود في عمرانية، وسنجق تبه، وكذلك في قاسم باشا، وهو الحي الذي كان يسكنه في سنوات شبابه.

وفي طريقه إلى آيا صوفيا، توقف أردوغان في حي الفاتح، حيث زار حسن أفندي شيخ جماعة إسماعيل آغا الصوفية النقشبندية التي يقدر أتباعها في تركيا بالملايين. وقد تولى حسن أفندي مشيخة الجماعة بعد الراحل محمود أفندي.

ضريح أتاتورك

في المقابل، اختتم كمال كليجدار أوغلو -المنافس الرئيسي لأردوغان- حملته الانتخابية بزيارة رمزية لضريح مصطفى كمال أتاتورك الذي يوصف بمؤسس تركيا الحديثة في العاصمة أنقرة.

وسار كليجدار أوغلو إلى الضريح وسط حشد من الشبان والفتيات، ثم وضع الزهور على قبر أتاتورك.

وفي آخر أنشطته عبر منصات التواصل الاجتماعي، نشر كليجدار أوغلو مقطع فيديو قال فيه إن أكثر المشروعات "جنونا" التي أعدها لتركيا هي الديمقراطية والحرية.

حظر الدعاية الانتخابية والخمور

وخلال مرحلة الصمت الانتخابي، تحظر الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون في تركيا من السادسة من مساء السبت أي دعاية للأحزاب على المحطات الإذاعية والتلفزيونية.

وحسب قرار الهيئة نفسها، يحظر بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها في الأماكن العامة ابتداء من الساعة السادسة من فجر يوم الانتخابات وحتى منتصف الليل، كما يحظر حمل السلاح لغير قوات الأمن والمكلفين بحماية الأمن العام.

ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا و843 ناخبا، منهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخبا يصوتون لأول مرة.