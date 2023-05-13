قبل يومين من محادثات سلام.. قتيلان في اشتباكات متجددة بين أذربيجان وأرمينيا

قُتل جندي أذربيجاني وآخر أرميني أمس الجمعة في اليوم الثاني من الاشتباكات الحدودية بين قوات الجانبين التي وقعت قبل يومين من محادثات رفيعة المستوى بشأن اتفاق سلام طويل الأمد.

واستخدمت قذائف الهاون والطائرات المسيرة في الاشتباكات الأخيرة التي تأتي قبل الاجتماع المزمع عقده غدا الأحد في بروكسل برعاية الاتحاد الأوروبي بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وفي المناوشات الأخيرة، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن قواتها تعرضت لإطلاق قذائف هاون وأسلحة صغيرة بالقرب من قرية سوتك القريبة من الحدود. وأضافت الوزارة أنه تم نشر طائرات مسيرة أيضا.

وقالت الوزارة "في أعقاب نيران معادية، قُتل شخص في أثناء القتال على الجانب الأرميني وجرح آخران، مضيفة أن تبادل إطلاق النار توقف في نهاية الأمر.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إنها أوقفت هجوما بطائرة مسيرة شنته أرمينيا على مواقعها في منطقة كالباجار على جانبها من الحدود.

وذكرت في وقت لاحق أن أحد جنودها قُتل وأن القوات الأذربيجانية تسيطر على الوضع.

وتصاعدت التوترات مع تكثيف الجهود لحمل الخصمين على التوصل لاتفاق سلام على الرغم من الخلافات بشأن ترسيم الحدود وقضايا أخرى.

وتتنازع الدولتان السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ منذ 3 عقود، وهي منطقة معترف بأنها جزء من أذربيجان، ولكن يسكنها الأرمن بشكل أساسي، وأدت إلى تفجر القتال مرارا.

والتقى وزيرا خارجية الجانبين مطلع مايو/أيار الجاري في الولايات المتحدة التي استضافت محادثات مكثفة استمرت 4 أيام بين وفدين من البلدين.

وقال الجانبان -أول أمس الخميس- إنهما يتصرفان دفاعا عن النفس وتبادلا إلقاء اللوم في المسؤولية عن إطلاق النار أولا.

واتهم باشينيان أذربيجان بالسعي إلى "تقويض المحادثات" المقررة في بروكسل، مؤكدا أن هناك فرصة "ضئيلة جدا" للتوصل إلى اتفاق سلام مع علييف خلال هذا الاجتماع.

وأوضح أن مسودة الاتفاق "ما زالت في مرحلة أولية، ومن السابق لأوانه الحديث عن احتمال توقيعها".

وأقامت أذربيجان الشهر الماضي نقطة تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بإقليم ناغورني قره باغ، في خطوة قالت يريفان إنها "انتهاك صارخ" لوقف إطلاق النار لعام 2020.

يذكر أن باكو ويريفان وقعتا خريف 2020 وقفا لإطلاق النار بوساطة موسكو بعد استيلاء باكو على أراض في منطقة قره باغ، وينتشر جنود روس للإشراف على التقيّد بوقف النار في تلك المنطقة، لكن أرمينيا تشكو منذ أشهر من عدم فعاليتهم.