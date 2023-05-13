شاهد.. سرايا القدس تبث صورا لاستهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي بقذائف هاون

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية -مساء اليوم السبت- تسجيلا مصورا لاستهداف حشود ومواقع إسرائيلية شرقي غزة بقذائف هاون. وذلك ضمن المعركة التي أطلقت عليها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية "ثأر الأحرار".

ويظهر -في الفيديو الذي بثته عبر قناتها في تليغرام- عناصر من السرايا يطلقون قذائف هاون نحو تجمعات للجيش الإسرائيلي، في خامس أيام العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكانت "الغرفة المشتركة" في غزة أعلنت الأربعاء الماضي توجيه ضربة بمئات الصواريخ لمواقع وأهداف إسرائيلية، ردا على اغتيال 3 من قادة سرايا القدس، وهم جهاد الغنّام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، عبر قصف "غادر لمنازل مدنيّة خلّف كذلك عددا من الشهداء المدنيين الأبرياء الآمنين في بيوتهم"، بحسب بيان صدر عنها.

وأمس الجمعة، بثت "سرايا القدس" تسجيلا مصورا يظهر صواريخ "براق 85" التي تطلقها تجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية. وأوضحت أن الصاروخ "براق 85" يحمل رأسا حربيا يزن 40 كيلوغراما ويصل مداه إلى 85 كيلومترا، مضيفة أنه دخل إلى الخدمة عام 2019.

من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي -عن مصادر- أن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت للمرة الأولى صواريخ مضادة للطائرات اليوم السبت، إلى جانب إطلاق صواريخ بعيدة المدى.

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلي أمس الجمعة أنها تعاملت مع 57 إصابة في صفوف الإسرائيليين منذ بداية التصعيد.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية -الخميس الماضي- مقتل إسرائيلي وإصابة 8 أشخاص جراء سقوط صاروخ على رحوفوت جنوبي تل أبيب.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تنفذ طائرات إسرائيلية غارات على غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال و3 سيدات و6 من قادة "سرايا القدس"، فضلا عن إصابة 147 آخرين بجراح مختلفة، في المقابل ترد المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية وصلت تل أبيب وعدة مدن وسط البلاد.