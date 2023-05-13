رجحت أنه منطاد مراقبة.. بولندا تعلن دخول جسم مجهول لمجالها الجوي قادما من بيلاروسيا

قالت وزارة الدفاع البولندية اليوم السبت على تويتر إن جسما مجهولا دخل المجال الجوي للبلاد من ناحية بيلاروسيا وربما يكون منطاد مراقبة.

وقد رصد مركز مراقبة الطيران في البلاد الجسم قبل أن يختفي من شاشات الرادار، قرب مدينة "ريبين"، الواقعة في عمق المناطق الداخلية لبولندا.

وبولندا العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) في حالة تأهب لأي اختراقات لمجالها الجوي مع احتدام الحرب في أوكرانيا المجاورة وبعد وقائع سقوط صواريخ على أراضيها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين.

وقالت الوزارة إن الاتصال بالرادار انقطع قرب بلدة ريبين في شمال وسط بولندا. وقال متحدث باسم قوة الدفاع الإقليمية البولندية إنه يجري البحث عن الجسم. ولم يتسن الاتصال بالسلطات في روسيا أو بيلاروسيا للتعليق.

وبعد مقتل اثنين من البولنديين في نوفمبر/تشرين الثاني جراء ما خلصت وارسو إلى أنه صاروخ دفاع جوي أوكراني أخطأ الهدف، واكتشاف جسم عسكري في شمال بولندا في أبريل/نيسان الماضي، أصبح الأمن القومي قضية رئيسية في بولندا قبل الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من العام.

وواجه وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، مؤخرا انتقادات بعد العثور على حطام لما يحتمل أنه صاروخ في الغابات قرب "زاموسك" وهي بلدة صغيرة، خارج مدينة "بيدجوسزكس" البولندية.

واعترفت وزارة الدفاع لاحقا بأن الحطام "ربما يكون صاروخا" دخل المجال الجوي البولندي في 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن مركز مراقبة المجال الجوي لم ينبه الوزارة على الفور.