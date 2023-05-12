وسط تعبئة دبلوماسية.. السويد تسعى لإدراج فاغنر على لائحة الإرهاب الأوروبية

أعلنت السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، استعدادها لإدراج مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على لائحة الاتحاد للإرهاب.

وصرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم -لصحيفة "داغنس نيهتر" (Dagens Nyheter) أمس الخميس- بأن السويد مستعدة للعمل من أجل "التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي لوضع فاغنر على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بمجرد توافر الشروط القانونية".

ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الـ27 اجتماعا في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم الجمعة.

وذكر بيلستروم أن مجموعة فاغنر ارتكبت "انتهاكات فظيعة، خصوصا في السودان ومالي وسوريا وأوكرانيا".





وأوضح أنه "لكي تخضع المجموعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنظمات الإرهابية، يجب على سلطة قضائية أو سلطة وطنية مختصة مكافئة، مثل محكمة أو مدع عام، أن تقرر فتح تحقيق ضد المجموعة أو توجيه الاتهام إليها".

وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) -الثلاثاء الماضي- بالإجماع قرارا يدعو الحكومة الفرنسية إلى "تعبئة دبلوماسية" لإدراج فاغنر في هذه اللائحة من أجل معاقبة أعضائها وداعميها بشكل أكثر فعالية، ولا سيما على الصعيد المالي.

ومارس/آذار الماضي، تبنى البرلمان الليتواني قرارا يصف فاغنر بأنها "منظمة إرهابية"، في خطوة رحبت بها أوكرانيا.