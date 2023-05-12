لمواجهة "تهديدات إيرانية متكررة".. كيربي يعلن عن تعزيز الوجود الأميركي في الخليج

قال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات إيرانية متكررة للشحن التجاري في مياه الخليج، وإن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستبدأ في تعزيز تمركزها الدفاعي بالمنطقة.

وأوضح كيربي أن إيران مارست مضايقات أو هاجمت أو تدخلت في الحقوق الملاحية لما يصل إلى 15 سفينة تجارية.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، أن "وزارة الدفاع ستتخذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز تمركزنا الدفاعي في الخليج". ولفت إلى أن القيادة المركزية الأميركية ستقدم تفاصيل إضافية عن هذه التعزيزات في الأيام المقبلة.

ولم يرد الجيش الأميركي حتى الآن على طلبات للتعليق.

ويأتي هذا بعدما احتجزت إيران ناقلتي نفط في أسبوع مطلع الشهر الجاري بمياه الخليج، وطالبت وزارة الخارجية الأميركية بالإفراج عنهما، في أحدث تصعيد لسلسلة عمليات احتجاز أو هجمات على سفن تجارية في الخليج منذ عام 2019.

وقال الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، ومقره البحرين، في الثالث من مايو/أيار الجاري إن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت ناقلة النفط نيوفي التي ترفع علم بنما أثناء مرورها عبر مضيق هرمز.

وجاء الحادث بعد أيام من احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عُمان.

وقال كيربي إن الولايات المتحدة تدين بشدة الأعمال التي تهدد وتتدخل في الملاحة التجارية وإن واشنطن لن تسمح لقوى أجنبية بأن تعرّض للخطر الملاحة في الممرات البحرية بالشرق الأوسط.

ومضى كيربي يقول إن الولايات المتحدة رصدت تهديدات وهجمات إيرانية متكررة على شركات الشحن التجارية التي تمارس حقوقها الملاحية في المياه الدولية.

ويمر نحو خُمس النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم عبر مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عمان، وفقا لبيانات من شركة فورتيكسا للتحليلات.