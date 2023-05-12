شاهد.. سرايا القدس تبث صورا لصواريخ "براق 85" التي تطلقها صوب إسرائيل

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية -مساء اليوم الجمعة- تسجيلا مصورا يظهر صواريخ "براق 85" التي تطلقها تجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية ضمن المعركة التي سمتها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية "ثأر الأحرار"، وذلك في رابع أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويظهر الفيديو الذي بثته -عبر قناتها في تليغرام- عناصر من السرايا وهم يجهزون الصواريخ للإطلاق تجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وقالت السرايا إن الصاروخ "براق 85" يحمل رأسا حربيا يزن 40 كيلوغراما ويصل إلى 85 كيلومترا، مضيفة أنه دخل إلى الخدمة عام 2019.

وأرفقت "سرايا القدس" في رسالتها الموجهة إلى إسرائيل جملة "لن ينفعكم مقلاعكم" باللغتين العربية والعبرية، في إشارة إلى منظومة "مقلاع داوود" التي أعلن الاحتلال تفعيلها لصد صواريخ المقاومة التي تنطلق من غزة، ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 4 أيام على التوالي.

من جهته، توقع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق مزيد من الصواريخ بعيدة المدى تجاه المستوطنات. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن "سرايا القدس" أطلقت 866 صاروخا باتجاه إسرائيل تجاوز 672 منها الحدود.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي -في وقت سابق اليوم- أنها تعاملت مع 57 إصابة في صفوف الإسرائيليين منذ بداية التصعيد.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية -اليوم الجمعة- رشقة صاروخية باتجاه مدينة القدس، وذلك لأول مرة منذ أن بدأ العدوان على غزة باغتيال 3 من قادة "سرايا القدس".

وأمس الخميس، أفادت هيئة الإذاعة الإسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 8 أشخاص بجروح جراء سقوط صاروخ على رحوفوت جنوبي تل أبيب.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن طائرات إسرائيلية غارات على غزة، أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، و5 من قادة "سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، في حين بدأت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية -ظهر الأربعاء- بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب.