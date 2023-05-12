زيادة بنسبة 292% في 4 أشهر.. أوروبا تنتظر رقما قياسيا للمهاجرين غير النظاميين هذا العام

قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" (Frontex) اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشهد رقما قياسيا آخر من الأشخاص الساعين للوصول إلى حدوده العام الجاري عبر سبل غير قانونية مع مزيد من المهاجرين المدفوعين بأسباب مثل الفقر وتغير المناخ وليس الصراع.

وقالت فرونتكس إنه منذ بداية العام 2023 ارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية من شمالي أفريقيا عبر إيطاليا إلى أكثر من 42 ألفا، وهي زيادة بنسبة 292% بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان الماضيين مقارنة بالأشهر الأربعة نفسها من عام 2022.

من جانبه، قال هانس ليتنس الذي تولى رئاسة فرونتكس في مارس/آذار الماضي، إن عدد الأشخاص المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في ارتفاع، مما يشير إلى تحول في أسباب الهجرة لتصبح مدفوعة بالفرار من الفقر وتغير المناخ بدلا من الحرب، مضيفا أن "هذا العام قد يسجل رقما قياسيا آخر".

وعام 2015، وصل أكثر من مليون إلى شواطئ أوروبا، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد قوانين الحدود الخارجية واللجوء.

وسجلت فرونتكس وصول 330 ألف مهاجر غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي عبر جميع طرق الهجرة خلال العام الماضي، في أعلى رقم منذ عام 2016. وأثارت زيادة أعدادهم خطابا مناهضا للهجرة أكثر تشددا في دول التكتل، بما في ذلك الدانمارك وهولندا والنمسا.