رئيس فاغنر يتحدى أن يذهب وزير الدفاع الروسي إلى باخموت بشرق أوكرانيا

دعا رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى زيارة مدينة باخموت في شرق أوكرانيا للاطلاع على سير القتال بشكل مباشر.

وكتب بريغوجين في خطاب مفتوح إلى شويغو، نشر عبر تطبيق تليغرام، "في ضوء الوضع العملياتي الصعب، وخبرتك القتالية الممتدة على مدار سنوات، أطلب منك المجيء إلى باخموت التي تخضع لسيطرة الوحدات العسكرية الروسية وتقييم الوضع بنفسك".

وتنفذ مجموعة فاغنر، التي توصف بأنها الجيش الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، عمليات عسكرية روسية في دول عدة.

وكانت العلاقة قد تدهورت بين قوات بريغوجين ووزارة الدفاع الروسية، إذ يشتكي زعيم فاغنر من نقص الذخيرة ويوجه هجمات شخصية لشويغو.

ورأى البعض دعوة اليوم الجمعة سخرية من شويغو، لا سيما في ضوء الإشارة إلى "كثير من سنوات الخبرة القتالية". فرغم أن شويغو يحمل لقب جنرال عسكري، فإنه لم يخدم في القوات المسلحة.

وكان بريغوجين هدد في أوائل الشهر الجاري بسحب كامل قواته من باخموت، وقال إنها معرضة لخطر الحصار لقلة الدعم من الجنود الروس وقلة الذخيرة.

وتشهد باخموت هجوما مشتركا من جانب الجيش الروسي وفاغنر منذ شهور، وكان تعداد سكان المدينة قبل الحرب 70 ألف نسمة، ولكن القتال الضاري على مدار شهور دمر الجزء الأكبر منها.

وتشبثت أوكرانيا بباخموت، وهناك جدل ثائر بشأن من يملك اليد العليا في المدينة: موسكو أم كييف؟