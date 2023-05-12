بالفيديو.. الاحتلال ينشر مشاهد جوية لمراقبة واغتيال القيادي بسرايا القدس أحمد أبو دقة

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مشاهد جوية من مراقبة واغتيال القيادي العسكري بحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة أحمد أبو دقة بضربة جوية استهدفت منزله جنوبي قطاع غزة.

واغتالت إسرائيل أبو دقة في قطاع غزة أمس الخميس، ليصبح خامس قيادي عسكري في المقاومة يغتاله الاحتلال خلال أيام، وكانت صرحت بأنها تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من قادة الصف الأول لحركة الجهاد الإسلامي.

כך נראה נתיב הבריחה של סגן מפקד הכוח הרקטי בארגון הטרור הג׳יהאד האסלאמי הפלסטיני. סגן מפקד הכוח הרקטי של ארגון הטרור הג׳יהאד האסלאמי הפלסטיני, אחמד אבו-דקה, סוכל אתמול בשיתוף פעולה של צה״ל עם השב״כ >> pic.twitter.com/0eMNuT1PjT — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 12, 2023

وقد ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية مكثفة على منطقة تل أبيب ومدن وبلدات أخرى، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين.

وقالت مصادر في سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) -للجزيرة- إن أحمد أبو دقة، أحد القادة العسكريين في السرايا، اغتيل في قصف إسرائيلي على منزل في خان يونس جنوبي القطاع.

#عاجل|| جيش الارهاب الصهيوني ينشر فيديو عملية اغتيال أحد المقاومة الفلسطينية قبل قليل جنوب قطاع #غزة، الشهيد|| أحمد أبو دقة رحمه الله.. pic.twitter.com/kpHQommtYE — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) May 11, 2023

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن أحمد أبو دقة قتل في عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك.

ووصف البيان أبو دقة بأنه نائب قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي، وأنه قام بدور مركزي في عمليات إطلاق الرشقات الصاروخية على إسرائيل.

وأضاف البيان أن أبو دقة كان نائب القيادي علي حسن غالي الذي استشهد فجر أمس الخميس والذي وصفه البيان بأنه كان مسؤولا عن عمليات إطلاق الصواريخ في الأيام الأخيرة بخاصة على مدينة سديروت.