ندوة بمركز الجزيرة للدراسات تبحث تداعيات المواجهات بين الجيش السوداني والدعم السريع

ينظم مركز الجزيرة للدراسات وقناة الجزيرة مباشر -اليوم الخميس- ندوة "السودان: من الأزمة إلى الحرب بين شريكي المكون العسكري"، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين السودانيين.

تُبثُّ الندوة على شاشة الجزيرة مباشر، كما يمكن متابعتها عبر المنصات الرقمية لمركز الجزيرة للدراسات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الحضور المباشر لمقر انعقادها المذكور آنفًا، بالنسبة للمقيمين في قطر.

وتناقش الندوة -التي ستعقد الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة بمدرج معهد الجزيرة للإعلام في الدوحة- خلفيات تفجر الوضع الأمني في السودان وأسباب الخلاف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كما تسلط الضوء على موازين القوة لدى الطرفين.

ينظِّم مركز الجزيرة للدراسات وقناة الجزيرة مباشر #ندوة عامة بعنوان " #السودان: من الأزمة إلى #الحرب بين شريكي المكوِّن العسكري"، بمسرح معهد الجزيرة للإعلام في الدوحة، يوم الخميس 11 مايو/أيار 2023، الساعة السابعة مساء بتوقيت الدوحةhttps://t.co/0PMF33TgH1 pic.twitter.com/3U4eVoHhqo — الجزيرة للدراسات (@AJStudies) May 10, 2023

وتستشرف الندوة تداعيات استمرار الاقتتال الداخلي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على أمن السودان ووحدة أراضيه وتماسك نسيجه الاجتماعي، فضلا عن تأثير هذه الحرب على الأمن الإقليمي واحتمال تحول السودان إلى "ميدان حرب بالوكالة" بين القوى الإقليمية والدولية المتصارعة.

ويتحدث في الندوة حامد التجاني علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، ومحمد سليمان المدير التنفيذي لشركة "أنظمة" للاستشارات الإدارية والخدمات التقنية بالدوحة.

بالإضافة إلى إبراهيم محمد الزين، أستاذ الدراسات الإسلامية ومقارنة الأديان في جامعة حمد بن خليفة بالدوحة، وعبد الفتاح محمد رئيس وحدة دراسات اللاجئين والعمل الإنساني في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بالدوحة.