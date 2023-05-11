قبيل لقاء مرتقب بين زعيمي البلدين.. قتيل وإصابات في تبادل لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا في قره باغ

قتل جندي أذربيجاني وأصيب 4 جنود أرمينيين في تبادل لإطلاق النار بين الطرفين في منطقة ناغورني قره باغ الحدودية، ويأتي ذلك قبيل لقاء مرتقب يجمع زعيمي البلدين الأحد المقبل بوساطة دولية، لتهدئة النزاع المستمر بينهما منذ نحو 30 عاما على تلك المنطقة.

وتبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات في إطلاق النار، حيث قالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن القوات الأذربيجانية تطلق نيران المدفعية وقذائف الهاون على منطقة جيجاركونيك الحدودية بشرق أرمينيا.

وأضافت أن ما لا يقل عن 4 جنود أصيبوا في إطلاق النار، وأن القوات الأرمينية تتخذ "الإجراءات الدفاعية المناسبة".

من جهتها، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية أرمينيا بإطلاق النار من "أسلحة من العيار الثقيل" على المواقع الأذربيجانية الحدودية.

وقالت الوزارة في بيان "رغم التحذيرات بشأن ضرورة وضع حد للاستفزازات، انتهك الجانب الأرميني مرة أخرى نظام وقف إطلاق النار".

وأضافت أن جنديا أذربيجانيا قتل في إطلاق نار أرميني مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن "إطلاق قذائف الهاون" استمر صباح اليوم الخميس.

يأتي ذلك بينما يجري البلدان محادثات حول اتفاق سلام ينهي المواجهة المستمرة منذ عقود بشأن منطقة ناغورني قره باغ، المعترف بها على أنها جزء من أذربيجان ولكن يسكنها الأرمن بشكل أساسي، والتي أدت إلى تفجر القتال مرارا.

وفي هذا الإطار يفترض أن يلتقي رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأحد المقبل في بروكسل، حسب الاتحاد الأوروبي الذي سيرعى الاجتماع، بعد مناقشات مكثفة استمرت 4 أيام في بداية مايو/أيار في واشنطن بين وفدين من البلدين.