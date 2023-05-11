شاهد: سرايا القدس تبث مشاهد لصواريخ تستعد لإطلاقها صوب إسرائيل

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية -عصر اليوم الخميس- تسجيلا مصورا من التحضير لإطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب ومدن إسرائيلية ضمن المعركة التي أطلقت عليها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية "ثأر الأحرار"، وذلك في ثالث أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي الفيديو الذي بثته عبر قناتها في تليغرام، يظهر عناصر من السرايا وهم يحملون صواريخ ويجهزونها للإطلاق تجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وكانت "الغرفة المشتركة" في قطاع غزة أعلنت أمس الأربعاء توجيه ضربة بمئات الصواريخ لمواقع وأهداف إسرائيلية، ردا على اغتيال 3 من قادة سرايا القدس، وهم جهاد الغنّام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، عبر قصف "غادر لمنازل مدنيّة خلّف كذلك عددا من الشهداء المدنيين الأبرياء الآمنين في بيوتهم"، بحسب بيان صدر عنها.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 507 صواريخ من قطاع غزة اجتازت 368 منها الحدود باتجاه إسرائيل، كما أعلن قصف 147 هدفا في القطاع.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن استشهاد 28 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال و4 نساء و5 من قادة سرايا القدس، إضافة إلى أكثر من 80 جريحا.

في حين أعلنت القناة 14 الإسرائيلية -مساء اليوم الخميس- عن مقتل إسرائيلي وإصابة 6 جراء سقوط صاروخ في رحوفوت جنوبي تل أبيب.

وكان الإسعاف الإسرائيلي أعلن -في وقت سابق- عن تعامله مع 32 مصابا منذ بدء التصعيد.