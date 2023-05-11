بالفيديو.. الناطق العسكري باسم سرايا القدس: مصممون على صد العدوان وجاهزون لتوسيع دائرة النار

صرّح الناطق باسم "سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) أبو حمزة -مساء اليوم الخميس- بأن المقاومة مصممة على صد العدوان وجاهزة لتوسيع دائرة النار مهما كلف الثمن، وذلك بعد 3 أيام من القصف المتواصل الذي بدأته إسرائيل على غزة.

وأكد الناطق باسم السرايا أن "مسيرة المقاومة لن تتوقف بأي عملية اغتيال كانت"، مضيفا أن المقاومة خالفت كل التوقعات "وجعلت العدو يرتعب خوفا لـ35 ساعة".

في الأثناء، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية -في بيان- أن سياسة الاغتيالات لن تزيد المقاومة إلا قوة، وحذرت الاحتلال من "قصف المنازل الآمنة"، مؤكدة أن "يد المقاومة الثقيلة قادرة على إيلامه".

وفي السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بمقتل إسرائيلي وإصابة 7 أشخاص آخرين بجروح جراء سقوط صاروخ على رحوفوت جنوبي تل أبيب.

واغتالت إسرائيل قياديا عسكريا خامسا بالمقاومة في قطاع غزة، وقالت إنها تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من قادة الصف الأول لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق 507 صواريخ من قطاع غزة اجتازت 368 منها الحدود باتجاه إسرائيل، كما أعلن قصف 147 هدفا في القطاع.

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة، وهو ما أدى لارتفاع عدد الشهداء إلى 28، بينهم نساء وأطفال، و5 من قادة "سرايا القدس"، وردّت المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية وصلت تل أبيب وعسقلان ضمن معركة سمتها "ثأر الأحرار".