شاهد- أعمدة دخان وسيارات محترقة.. انفجار ضخم يهز وسط مدينة ميلانو الإيطالية

هز انفجار ضخم اليوم الخميس وسط مدينة ميلانو، ثاني أكبر مدن إيطاليا من حيث عدد السكان بعد العاصمة روما.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تظهر تصاعد الدخان لمستويات مرتفعة من منطقة "بورتا رومانا" بوسط المدينة.

وأفاد موقع ألتيمورا (Ultimora) المحلي باحتراق عدد من السيارات كانت في محيط موقع الانفجار، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن الواقعة.

ولم تعلن السلطات الإيطالية حتى الساعة عن ملابسات الحادث، لكن ترجيحات تشير إلى أن مصدره قد يكون شاحنة كانت في المنطقة.

Esplosione in via Pierlombardo (zona Porta Romana, Milano)

Milano, grossa esplosione in centro: scoppia un furgone che trasportava bombole di ossigeno in via Pier Lombardo (fonti: corriere, SkyTg24)

