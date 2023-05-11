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شاهد- أعمدة دخان وسيارات محترقة.. انفجار ضخم يهز وسط مدينة ميلانو الإيطالية

مشاهد أولية من تصاعد أعمدة الدخان وألسنة النيران عقب انفجار مجهول في ميلانو الإيطالية مواقع ايطالية على التواصل الاجتماعي
السلطات الإيطالية لم تعلن حتى الساعة عن ملابسات الحادث (مواقع التواصل)
11/5/2023

هز انفجار ضخم اليوم الخميس وسط مدينة ميلانو، ثاني أكبر مدن إيطاليا من حيث عدد السكان بعد العاصمة روما.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تظهر تصاعد الدخان لمستويات مرتفعة من منطقة "بورتا رومانا" بوسط المدينة.

وأفاد موقع ألتيمورا (Ultimora) المحلي باحتراق عدد من السيارات كانت في محيط موقع الانفجار، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن الواقعة.

ولم تعلن السلطات الإيطالية حتى الساعة عن ملابسات الحادث، لكن ترجيحات تشير إلى أن مصدره قد يكون شاحنة كانت في المنطقة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + وكالات